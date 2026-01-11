Лайфстайл:

11 януари 2026, 08:05 часа 477 прочитания
"Разваля ни съня. Идваше с кораб и беше ужасно": Гренландците притеснени от "мокрите желания" на Тръмп (ВИДЕО)

Защо Гренландия е толкова важна за американския президент Доналд Тръмп? Гренландия е най-големият остров в света с население от едва 56 000 души, припомня в редакционна статия турското издание Medya Günlü. Географски Гренландия е част от Северноамериканския континент, но политически е автономен регион в рамките на Кралство Дания. Автономията е предоставена след референдум през 2008 г. Гренландският е официалният език, като Дания запазва последната дума по въпросите на отбраната, външната политика и сигурността. По-голямата част от населението са инуити. Островът, със столица Нуук, е останал изолиран през по-голямата част от историята си, тъй като приблизително 80% от повърхността му е покрита от ледници.

Въпреки това климатичните промени, глобалните борби за влияние и търсенето на нови природни ресурси изведоха Гренландия в центъра на световната политика през последните години.

Въпреки огромните апетити на Тръмп към Гренландия, самите гренладнци не са не са много ентусиазирани от анексирането на страната им от американския президент. 

Какво казаха гренландците за "мокрите желания" на Тръмп?

Снимка: Getty images

„Тръмп ми разваля съня. Те нямат никакво уважение към нас.“

„Той иска минералите на Гренландия, за да изплати националния дълг на Съединените американски щати.“

„Сънувах го снощи... кошмар. Идваше с кораб. Беше ужасно.“

Гренландия е разположена на стратегически кръстопът между Северния ледовит и Атлантическия океан, свързвайки Съединените щати, Европа и Русия. Тя има ключово военно значение за американските системи за ранно предупреждение и радарно наблюдение и служи като геостратегически буфер срещу развиващите се арктически военни способности, ракетни системи и подводен флот на Русия.

Когато Тръмп, като президент, открито заяви желанието си да купи Гренландия през 2019 г., международната общност първоначално възприе това като "шега" или "странна провокация". Впоследствие темата прерасна в сериозна дипломатическа криза. Какво предстои да се случи през 2026 година предстои да видим.

