Тръмп очаква Мачадо да му подари своята Нобелова награда. Норвежкият комитет предупреди, че не става

Норвежкият Нобелов комитет и Норвежкият Нобелов институт съвместно обявиха, че не е редно и няма практика Нобеловата награда за мир да бъде прехвърляна на друг. Наложи се те да направят това изявление, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна недвусмислено, че не би имал нищо против венецуелската опизиционерка Мария Коридо Мачадо да му подари своята.

Тръмп обяви, че ще има среща другата седмица с Мачадо и намекна, че бил чул, че тя иска да му връчи своята награда, което щяло да бъде "голяма чест". Тези думи от интервюто на американския президент пред Fox News накараха Нобеловият комитет да предупреди в петък, че наградата не може да бъде прехвърляна или поделяна между две лица.

Още: Тръмп: Не мога да се сетя за никой в историята, който да заслужава Нобеловата награда повече от мен

"След като Нобеловата награда бъде обявена, тя не може да бъде отменена, разделена или прехвърлена. Решението е окончателно и остава в сила завинаги", се казва в изявлението им, публикувано на сайта на комитета на 9 януари.

Това, че са акостирали там с лодка преди 500 години, не прави Дания собственик на Гренландия