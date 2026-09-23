Военен преврат или Тръмп да умре в съня си: Повечето демократи в САЩ се надяват

Повече от половината избиратели на Демократическата партия в САЩ - 59% - биха реагирали положително на хипотетичен военен преврат, с който президентът Доналд Тръмп да бъде отстранен. Това сочат данни от проучване на списание Liberal Currents, посветено на защитата, изясняването и съживяването на либералните принципи и институции, съвместно с Центъра за стратегически политики. От другата страна са 28% от електората на демократите - двойно по-малко, които не подкрепят подобен евентуален ход.

Въпросът в изследването представя хипотетичната военна акция като проведена „за защита на Конституцията“.

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A Liberal Currents/Center for Strategic Politics poll of 683 Democratic voters found 59% would react positively to a hypothetical military takeover removing Trump, compared with 28% negatively. The question framed the military action as being carried out “to safeguard the… pic.twitter.com/pkxFYYUayc — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

По-висока подкрепа за импийчмънт на Доналд Тръмп

Подкрепата е по-висока за конституционно отстраняване на републиканския държавен глава. Цели 86% от избирателите на демократите реагират положително на импийчмънт и следователно отстраняване, а 84% – на прилагането на 25-ата поправка. Тя урежда реда за наследяване на президентския пост и процедурата при физическа или психическа неспособност на държавния глава да изпълнява задълженията си.

Повечето демократи одобряват и сценарий Тръмп да умре в съня си

В същото време 56% реагират положително на идеята Доналд Тръмп да умре в съня си.

Евентуален атентат като цяло е възприет негативно - с 31% положителни срещу 43% отрицателни мнения.

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Изследването е проведено сред 683 избиратели на Демократическата партия.