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Военен преврат или Тръмп да умре в съня си: Повечето демократи в САЩ се надяват

23 септември 2026, 17:42 часа 1069 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Военен преврат или Тръмп да умре в съня си: Повечето демократи в САЩ се надяват

Повече от половината избиратели на Демократическата партия в САЩ - 59% - биха реагирали положително на хипотетичен военен преврат, с който президентът Доналд Тръмп да бъде отстранен. Това сочат данни от проучване на списание Liberal Currents, посветено на защитата, изясняването и съживяването на либералните принципи и институции, съвместно с Центъра за стратегически политики. От другата страна са 28% от електората на демократите - двойно по-малко, които не подкрепят подобен евентуален ход.

Въпросът в изследването представя хипотетичната военна акция като проведена „за защита на Конституцията“.

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По-висока подкрепа за импийчмънт на Доналд Тръмп

Подкрепата е по-висока за конституционно отстраняване на републиканския държавен глава. Цели 86% от избирателите на демократите реагират положително на импийчмънт и следователно отстраняване, а 84% – на прилагането на 25-ата поправка. Тя урежда реда за наследяване на президентския пост и процедурата при физическа или психическа неспособност на държавния глава да изпълнява задълженията си.

Повечето демократи одобряват и сценарий Тръмп да умре в съня си

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В същото време 56% реагират положително на идеята Доналд Тръмп да умре в съня си.

Евентуален атентат като цяло е възприет негативно - с 31% положителни срещу 43% отрицателни мнения.

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Изследването е проведено сред 683 избиратели на Демократическата партия.

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Доналд Тръмп САЩ военен преврат преврат Демократическа партия демократи
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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