Войната в Украйна:

Папа Лъв XIV в чаша кафе (ВИДЕО)

23 септември 2026, 21:45 часа 320 прочитания 0 коментара

Кафене в Лима сервира напитки с лика на папа Лъв XIV, нарисуван върху млечната пяна, преди планираното му посещение в Перу, Уругвай и Аржентина през ноември. В кафене в Лима се предлагат еспресо, лате и капучино, украсени с лика на папа Лъв XIV преди посещението му през ноември. Баристата Ариана Малма рисува с шоколад лика на папата върху млечната пяна на напитките.

Собственикът Карлос Риско разказва, че екипът е изпробвал няколко варианта, преди да се спре на ясен образ на папата. Малма сравнява процеса с рисуване върху платно. По думите ѝ техниката изисква търпение, за да не се размаже млечната пяна.

Папата ще посети Уругвай, Аржентина и Перу от 6 до 17 ноември, като ще бъде в Лима, Чиклайо, Куско и Пукалпа. 

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кафе бариста папа Лъв XIV
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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