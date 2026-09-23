Папа Лъв XIV в чаша кафе (ВИДЕО)

Кафене в Лима сервира напитки с лика на папа Лъв XIV, нарисуван върху млечната пяна, преди планираното му посещение в Перу, Уругвай и Аржентина през ноември. В кафене в Лима се предлагат еспресо, лате и капучино, украсени с лика на папа Лъв XIV преди посещението му през ноември. Баристата Ариана Малма рисува с шоколад лика на папата върху млечната пяна на напитките.

Собственикът Карлос Риско разказва, че екипът е изпробвал няколко варианта, преди да се спре на ясен образ на папата. Малма сравнява процеса с рисуване върху платно. По думите ѝ техниката изисква търпение, за да не се размаже млечната пяна.

Папата ще посети Уругвай, Аржентина и Перу от 6 до 17 ноември, като ще бъде в Лима, Чиклайо, Куско и Пукалпа.

¡Arte en el café! Le rinden tributo al papa León XIV en Lima con retratos dibujados en capuchino ☕https://t.co/SsH8lVPKA6 — @telediariomty (@telediariomty) September 22, 2026