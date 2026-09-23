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Накъде върви светът: Акцентите от Общото събрание на ООН, които всъщност определят пътя (ВИДЕО)

23 септември 2026, 8:00 часа 798 прочитания 0 коментара
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев
Снимка: Getty Images
Накъде върви светът: Акцентите от Общото събрание на ООН, които всъщност определят пътя (ВИДЕО)

"Само военната сила не може да осигури мир. Само икономическата сила не може да даде команда за стабилност. Само технологичната мощ не може да осигури сигурност. Един свързан многополюсен свят може да създаде условия за по-балансирано и представително глобално решаване на проблеми". Това заяви генералният секретар на ООН Антонио Гутереш по време на речта си на Общото събрание на ООН, чиято кулминация е през настоящата седмица – ОЩЕ: Геноцид в Газа, 500 млрд. долара приход за петролния сектор от войната в Украйна: Генералният секретар на ООН поиска край на войните (ВИДЕО)

Гутереш опита за пореден път да убеди света, че ООН е отговорът като мултиполярност – като даде пример как когато ООН е създадена, повечето от Африка е под колониално управление. Африка е свободна, обаче още няма място в Съвета за сигурност на ООН, а трябва да има постоянно представител там:

Именно в това отношение обаче Гутереш беше доста добре задочно "засечен" – от полския външен министър Радослав Сикорски. Той напомни, че точно постоянен член на Съвета за сигурност в лицето на Путинова Русия нападна съседна, суверенна държава в лицето на Украйна. Самият Гутереш така и не заклеймява твърдо и ясно руската агресия:

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Освен всичко друго, Гутереш обърна внимание и на механизмите, чрез които стратегическите противници в цял свят трябва да предотвратяват глобални катастрофи и да управляват процеси, които могат да тласнат планетата към унищожение. След Втората световна война на първо място са ядрените оръжия. Но днес, според Гутереш, изкуственият интелект заслужава същото внимание. Генералният секретар на ООН настоя, че решенията, които касаят живота, не може да бъдат вземани от машини: "Роботи-убийци не могат да имат място в нашето бъдеще". Португалският политик настоя, че децата не можело да са "опитни мишки на нерегулирани системи":

Противопоставяне, а не сътрудничество

Безспорно, заедно с войната в Украйна, тази между САЩ, Израел и Иран е другата, която оформя свят на несигурност и криза. Думи на иранския президент Масуд Пезешкиан още преди той да дойде в Ню Йорк дадоха крещящо ясна представа колко лесно се стига до войни – използване на реторика, която покълва бързо в съзнанието и в която има много истина, но не и цялата истина. Конкретно – Пезешкиан посочи като пример за тероризъм случилото се с училището в Минаб, с блокирането на вода и храна за жени, деца и възрастни в Газа – но това, по думите на иранския президент, е оправдавано с борба срещу тероризма, докато всъщност се нанасят терористични удари – ОЩЕ: Стотици убити ирански деца: Разследването на Пентагона е готово и сочи вина на САЩ, ИИ също е замесен

Само че Пезешкиан забрави да каже колко протестиращи в Иран бяха избити от властта, която и той представлява, макар и сочен за по-уморен властови елемент в Техеран. Американският президент Доналд Тръмп му отвърна задочно именно с това – иранският режим е убил над 72 000 протестиращи срещу него само през 2026 година. Сега си представете този режим да е защитен от ядрен щит, настоя Тръмп. Американският президент се обърна и към Европа с думите – дано европейците разбират, че иранската цел е ядрена била ядрена бомба като допълнително оръжие зад конвенционалния им щит от балистични ракети, като Иран има ракета да удари Европа и е горд с това. Отделно стои въпросът и кой всъщност подпали поредната война в Газа, която се превърна в геноцид – 7 октомври, 2023 година и атаката на "Хамас", убила 1200 израелци и послужила за оправдание на израелския премиер Бенямин Нетаняху да отговори многократно по-жестоко. Кой окуражи "Хамас"? ОЩЕ: Иран започна да екзекутира протестиращи с бясна скорост

На този фон, американският държавен секретар Марко Рубио увери, че Тръмп бил президент, който щял да се срещне с всеки, включително с Масуд Пезешкиан – не значело, че ще има споразумение, но Доналд Тръмп е готов да говори. Иран обаче не може да има ядрено оръжие – виждате какъв кръвожаден режим властва там, обобщи Рубио пред две американски телевизии, като напомни, че аятолах Моджтаба Хаменей решава какво става в Иран, а не Пезешкиан, така че е трудно да се каже дали среща с него ще доведе до нещо ключово по пътя към мир. По-късно самият Тръмп каза, че имало среща на неговите дипломатически пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф с посредници и че се работи да има споразумение. Уиткоф също писа в официалния си профил в "Х", че е имало дълга среща, но с посредници, и изрази надежда, че срещата е довела до конструктивни резултати. А Тръмп продължи "дипломатично": "Оказваме натиск, да се надяваме, че ще направят правилното нещо преди да е твърде късно и да няма шанс да ги оставим да оцелеят като нация":

Не само Пезешкиан обаче говори за прекомерната намеса на САЩ в световен мащаб. "Той (Тръмп) действа като император. Това е начин на управление, с който не съм съгласен. Това е начин на управление, в който казваш: "Аз съм силен, аз съм по-голям, аз съм по-богат, аз мога да правя каквото искам и всеки трябва да се подчинява". Това е законът на по-силния, на джунглата. Не съм съгласен с този закон", заяви все още президентът на Бразилия Лула да Силва, на когото му предстоят тежки избори, при това първият тур е на 4 октомври. Силва е ляв политик, социалист, по-близо дори до комунистически разбирания, докато негов основен съперник е Флавио Болсонаро, най-големият син на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро, който именно след новото идване на Силва на власт беше осъден и не може повече да заема публични постове в страната. А Силва открито изрази опасение, че Марко Рубио има тесни връзки с клана Болсонаро – настоя, че Тръмп има правото да управлява САЩ, а не други държави. "Не трябва да има правото да ни налага волята си. Не искаме намеса, искаме партньорство. Казах на Тръмп, че е важно да не се намесва в изборите в Бразилия, както аз не се намесвам в тези в САЩ. Бразилските избори са грижа на бразилците, американските – на американците", настоя Лула да Силва. Факт е, че Тръмп говори пред ООН в първо лице, единствено число - не "ние да направим", а "аз казвам" едикакво си. А на голямата трибуна на ООН, бразилският президент в прав текст каза, че ООН се проваля в основната си задача, заради която съществува - да предотвратява войни:

Колкото до възелът "Газа" и последствията от него, кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани, роден в Кампала, Уганда, и син на имигранти от индийски произход, каза нещо много важно, което не се споделя от Тръмп: След като Международният наказателен съд в Хага търси израелския премиер Бенямин Нетаняху за военни престъпления, кои сме ние (американците), че да оспорваме важността на върховенството на правото? Мамдани много ясно каза, че всеки трябва да отговаря пред закона и това включва международното право - точно противоположно на това, което Тръмп говори и сега. Той зачеркна Международния наказателен съд в Хага (защото не е под американски контрол) и зачеркна и международното право, за сметка на правото на силата:

Отделно, кметът на Ню Йорк не за пръв път го каза, но повтори отново – Нетаняху е военнопрестъпник и архитект на ужасен геноцид на палестинците. Той беше попитан дали не мисли вече различно – и потвърди, че не си е променил мнението. Но Ню Йорк няма правомощието да изпълни искането на Международния наказателен съд в Хага за арест на Нетаняху, това е правомощие на федералната власт, на Тръмп, уточни Мамдани, който даде ясно да се разбере, че би арестувал премиера на Израел, ако имаше правомощията да го стори. Нетаняху, който дойде за Общото събрание на ООН в Ню Йорк, не пропусна да отговори: "Засрамете се, г-н Мамдани. Засрамете се, че подкрепяте терористите-чудовища от "Хамас", които изклаха нашите хора. Засрамете се, че подклаждате бунтове срещу евреите в Ню Йорк. Идвам на Общото събрание на ООН и ще кажа истината за нашите войници-герои, ще кажа и истината за Вас":

Канадският премиер Марк Карни също взе отношение за Газа - той обяви, че Канада ще даде 100 млн. долара като помощ за Газа, 80 млн. от които са за хуманитарни нужди, а 20 млн. - подкрепа за изграждане на сигурност, включително обучение на полицейски сили на Западния бряг. "В Газа, невъобразимо човешко страдание продължава. В съседство, израелците живеят под екзестенциална заплаха от "Хамас", Иран и прокситата му", заключи Карни:

Какво каза Ердоган, когото всички търсят за сътрудничество

С голямо внимание беше проследена и речта на турския президент Реджеп Ердоган. Той настоя, че ксенофобията, антисемитизмът и "културният расизъм" също са токсични тенденции, с които трябва да се борим решително. "Ислямофобията се разпростира като чума на Запад и е начело на тези въпроси", каза обаче Ердоган, който се оплака от "по-голяма дискриминация" през последните години по тази линия. Той също говори сурово за израелските действия в Газа, а израелската делегация напусна по време на думите му, че там е "най-големият гроб на деца и мястото на най-много ампутации на крайници на деца в света". Ердоган обяви, че Газа е най-големият концентрационен лагер в света - ОЩЕ: Николай Младенов се опълчи на Нетаняху за Газа: Планът, който Израел отхвърля, е "единственият път"

Ердоган заяви в прав текст и, че войната в Украйна ще завърши така, че суверенитетът и териториалната цялост на Украйна ще бъдат опазени. И напомни на ЕС нещо, което е казвал неведнъж - без Турция ЕС няма да може да се справи военно:

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