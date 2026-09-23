Накъде върви светът: Акцентите от Общото събрание на ООН, които всъщност определят пътя (ВИДЕО)

"Само военната сила не може да осигури мир. Само икономическата сила не може да даде команда за стабилност. Само технологичната мощ не може да осигури сигурност. Един свързан многополюсен свят може да създаде условия за по-балансирано и представително глобално решаване на проблеми". Това заяви генералният секретар на ООН Антонио Гутереш по време на речта си на Общото събрание на ООН, чиято кулминация е през настоящата седмица – ОЩЕ: Геноцид в Газа, 500 млрд. долара приход за петролния сектор от войната в Украйна: Генералният секретар на ООН поиска край на войните (ВИДЕО)

UN Secretary-General Guterres:



Military power alone cannot secure peace. Economic power alone cannot bring stability.



A networked multipolar world can create the conditions for more balanced and representative global problem-solving. pic.twitter.com/iwt12Ow9l9 — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Гутереш опита за пореден път да убеди света, че ООН е отговорът като мултиполярност – като даде пример как когато ООН е създадена, повечето от Африка е под колониално управление. Африка е свободна, обаче още няма място в Съвета за сигурност на ООН, а трябва да има постоянно представител там:

UN Secretary-General Guterres:



When the UN was founded, most of Africa was still under colonial rule. Today, Africa still has no permanent representation on the Council.



A 21st-century Security Council without permanent African seats is unjust and indefensible.



This must… pic.twitter.com/VZdYHCCD0n — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Именно в това отношение обаче Гутереш беше доста добре задочно "засечен" – от полския външен министър Радослав Сикорски. Той напомни, че точно постоянен член на Съвета за сигурност в лицето на Путинова Русия нападна съседна, суверенна държава в лицето на Украйна. Самият Гутереш така и не заклеймява твърдо и ясно руската агресия:

Polish Foreign Minister Sikorski:



Members of the permanent Security Council have a duty to protect world peace.



And here, a member of the Security Council — Russia — attacked a neighboring country.



So, if international law is to mean anything, the United States has a duty… pic.twitter.com/s6OrVNO6aQ — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Освен всичко друго, Гутереш обърна внимание и на механизмите, чрез които стратегическите противници в цял свят трябва да предотвратяват глобални катастрофи и да управляват процеси, които могат да тласнат планетата към унищожение. След Втората световна война на първо място са ядрените оръжия. Но днес, според Гутереш, изкуственият интелект заслужава същото внимание. Генералният секретар на ООН настоя, че решенията, които касаят живота, не може да бъдат вземани от машини: "Роботи-убийци не могат да имат място в нашето бъдеще". Португалският политик настоя, че децата не можело да са "опитни мишки на нерегулирани системи":

UN Secretary-General Guterres:



At a pivotal moment during the Cold War, strategic rivals came to recognize the need to manage shared existential risks. They built mechanisms to reduce misunderstandings, manage escalation, and prevent catastrophe.



At that time, it was nuclear… pic.twitter.com/rFoxzFHhQS — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

UN Secretary-General Guterres:



Children must never become test subjects for unregulated systems.



And let us resolve that life-and-death decisions must never be surrendered to machines.



Killer robots must have no place in our future. pic.twitter.com/4yG79WGYEZ — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Противопоставяне, а не сътрудничество

Безспорно, заедно с войната в Украйна, тази между САЩ, Израел и Иран е другата, която оформя свят на несигурност и криза. Думи на иранския президент Масуд Пезешкиан още преди той да дойде в Ню Йорк дадоха крещящо ясна представа колко лесно се стига до войни – използване на реторика, която покълва бързо в съзнанието и в която има много истина, но не и цялата истина. Конкретно – Пезешкиан посочи като пример за тероризъм случилото се с училището в Минаб, с блокирането на вода и храна за жени, деца и възрастни в Газа – но това, по думите на иранския президент, е оправдавано с борба срещу тероризма, докато всъщност се нанасят терористични удари – ОЩЕ: Стотици убити ирански деца: Разследването на Пентагона е готово и сочи вина на САЩ, ИИ също е замесен

Iranian President Masoud Pezeshkian:



Were our innocent Minab school children terrorists? Did they attack terrorists?



They strike homes, hospitals, and centers. Do they have a problem with terrorists?



In Gaza, they blocked food and water for women, children, and the elderly.… pic.twitter.com/DRNRt8WrvV — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Само че Пезешкиан забрави да каже колко протестиращи в Иран бяха избити от властта, която и той представлява, макар и сочен за по-уморен властови елемент в Техеран. Американският президент Доналд Тръмп му отвърна задочно именно с това – иранският режим е убил над 72 000 протестиращи срещу него само през 2026 година. Сега си представете този режим да е защитен от ядрен щит, настоя Тръмп. Американският президент се обърна и към Европа с думите – дано европейците разбират, че иранската цел е ядрена била ядрена бомба като допълнително оръжие зад конвенционалния им щит от балистични ракети, като Иран има ракета да удари Европа и е горд с това. Отделно стои въпросът и кой всъщност подпали поредната война в Газа, която се превърна в геноцид – 7 октомври, 2023 година и атаката на "Хамас", убила 1200 израелци и послужила за оправдание на израелския премиер Бенямин Нетаняху да отговори многократно по-жестоко. Кой окуражи "Хамас"? ОЩЕ: Иран започна да екзекутира протестиращи с бясна скорост

Trump on Iran:



The regime slaughtered over 72,000 of its citizens this year.



Just imagine such a vile regime empowered to carry out large-scale terror attacks from behind a nuclear shield.



This was the reality we had to confront—a reality that far too many preferred to ignore.… pic.twitter.com/iuqDPUfMa2 — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Trump on Iran:



They made a missile capable of hitting Europe, and they were very proud of it. I hope the Europeans realize that.



Iran’s goal was to complete their nuclear bomb behind this conventional ballistic missile shield.



If they had succeeded, that wicked regime would… pic.twitter.com/jISoNWuxI0 — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

На този фон, американският държавен секретар Марко Рубио увери, че Тръмп бил президент, който щял да се срещне с всеки, включително с Масуд Пезешкиан – не значело, че ще има споразумение, но Доналд Тръмп е готов да говори. Иран обаче не може да има ядрено оръжие – виждате какъв кръвожаден режим властва там, обобщи Рубио пред две американски телевизии, като напомни, че аятолах Моджтаба Хаменей решава какво става в Иран, а не Пезешкиан, така че е трудно да се каже дали среща с него ще доведе до нещо ключово по пътя към мир. По-късно самият Тръмп каза, че имало среща на неговите дипломатически пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф с посредници и че се работи да има споразумение. Уиткоф също писа в официалния си профил в "Х", че е имало дълга среща, но с посредници, и изрази надежда, че срещата е довела до конструктивни резултати. А Тръмп продължи "дипломатично": "Оказваме натиск, да се надяваме, че ще направят правилното нещо преди да е твърде късно и да няма шанс да ги оставим да оцелеят като нация":

Marco Rubio:



Trump is open to meeting with anybody at the UN.



We are open to a meeting with Pezeshkian. I don’t think anything is scheduled at this point, but we’re certainly open to something like that.pic.twitter.com/sAYgTLdM1c — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Marco Rubio on Iran:



Trump is open to meeting with Pezeshkian, but we need to know that the ultimate decision-maker in Iran is the Supreme Leader, and he is a radical Shia cleric. pic.twitter.com/DbYxfvSQ3a — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Trump on Iran:



Steve and Jared had a very productive meeting today with mediators of Iran. We will see what happens with that.



I think there’s a lot of momentum for them to make a deal. That’s what we are hearing from everybody. pic.twitter.com/WWOVgLO39E — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Trump on Iran:



Hopefully they will do the right thing fast before it’s too late.



You know, it’s gonna be a time when it’s too late, and we won’t have a chance of letting them survive as a nation. pic.twitter.com/Yb1jlvrCho — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Не само Пезешкиан обаче говори за прекомерната намеса на САЩ в световен мащаб. "Той (Тръмп) действа като император. Това е начин на управление, с който не съм съгласен. Това е начин на управление, в който казваш: "Аз съм силен, аз съм по-голям, аз съм по-богат, аз мога да правя каквото искам и всеки трябва да се подчинява". Това е законът на по-силния, на джунглата. Не съм съгласен с този закон", заяви все още президентът на Бразилия Лула да Силва, на когото му предстоят тежки избори, при това първият тур е на 4 октомври. Силва е ляв политик, социалист, по-близо дори до комунистически разбирания, докато негов основен съперник е Флавио Болсонаро, най-големият син на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро, който именно след новото идване на Силва на власт беше осъден и не може повече да заема публични постове в страната. А Силва открито изрази опасение, че Марко Рубио има тесни връзки с клана Болсонаро – настоя, че Тръмп има правото да управлява САЩ, а не други държави. "Не трябва да има правото да ни налага волята си. Не искаме намеса, искаме партньорство. Казах на Тръмп, че е важно да не се намесва в изборите в Бразилия, както аз не се намесвам в тези в САЩ. Бразилските избори са грижа на бразилците, американските – на американците", настоя Лула да Силва. Факт е, че Тръмп говори пред ООН в първо лице, единствено число - не "ние да направим", а "аз казвам" едикакво си. А на голямата трибуна на ООН, бразилският президент в прав текст каза, че ООН се проваля в основната си задача, заради която съществува - да предотвратява войни:

Brazilian President Lula on Trump:



He acts like an emperor. It is a way of governing that I do not agree with.



It is a way of governing where you say: “I am strong, I am bigger, I am richer, I can do anything, and everyone else has to obey.”



That is called the law of the… pic.twitter.com/EJp8hdDHtZ — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Brazilian President Lula:



Trump was elected President of the United States. He has the right to govern the United States, but he does not have the right to govern other countries.



He does not have the right to impose his will.



We do not want interference. We want partnership. pic.twitter.com/1bY81x7o91 — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Brazilian President Lula:



I have already told Trump "it is important that you do not interfere in Brazil’s elections, just as I do not interfere in yours."



Brazilian elections are the concern of the Brazilian people. American elections are the concern of the American people.… pic.twitter.com/A8VzRXIgYo — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Колкото до възелът "Газа" и последствията от него, кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани, роден в Кампала, Уганда, и син на имигранти от индийски произход, каза нещо много важно, което не се споделя от Тръмп: След като Международният наказателен съд в Хага търси израелския премиер Бенямин Нетаняху за военни престъпления, кои сме ние (американците), че да оспорваме важността на върховенството на правото? Мамдани много ясно каза, че всеки трябва да отговаря пред закона и това включва международното право - точно противоположно на това, което Тръмп говори и сега. Той зачеркна Международния наказателен съд в Хага (защото не е под американски контрол) и зачеркна и международното право, за сметка на правото на силата:

Zohran Mamdani on Netanyahu:



If the International Criminal Court deemed someone worthy of an arrest because of a violation of those laws, then who are we to say that anyone should be above that?



I think everyone should be held accountable. pic.twitter.com/zn1xXYFkjw — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Отделно, кметът на Ню Йорк не за пръв път го каза, но повтори отново – Нетаняху е военнопрестъпник и архитект на ужасен геноцид на палестинците. Той беше попитан дали не мисли вече различно – и потвърди, че не си е променил мнението. Но Ню Йорк няма правомощието да изпълни искането на Международния наказателен съд в Хага за арест на Нетаняху, това е правомощие на федералната власт, на Тръмп, уточни Мамдани, който даде ясно да се разбере, че би арестувал премиера на Израел, ако имаше правомощията да го стори. Нетаняху, който дойде за Общото събрание на ООН в Ню Йорк, не пропусна да отговори: "Засрамете се, г-н Мамдани. Засрамете се, че подкрепяте терористите-чудовища от "Хамас", които изклаха нашите хора. Засрамете се, че подклаждате бунтове срещу евреите в Ню Йорк. Идвам на Общото събрание на ООН и ще кажа истината за нашите войници-герои, ще кажа и истината за Вас":

Zohran Mamdani on Netanyahu:



Netanyahu is a war criminal and an architect of a horrific genocide of the Palestinian people. pic.twitter.com/VMeGDuuJoG — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Netanyahu:



Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas, the terrorist monsters who butchered our people.



Shame on you for inciting riots against New York Jews.



I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers, and I'm going to… pic.twitter.com/U4SQrijyYV — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Канадският премиер Марк Карни също взе отношение за Газа - той обяви, че Канада ще даде 100 млн. долара като помощ за Газа, 80 млн. от които са за хуманитарни нужди, а 20 млн. - подкрепа за изграждане на сигурност, включително обучение на полицейски сили на Западния бряг. "В Газа, невъобразимо човешко страдание продължава. В съседство, израелците живеят под екзестенциална заплаха от "Хамас", Иран и прокситата му", заключи Карни:

Canadian PM Mark Carney:



I’m announcing C$100 million in international assistance for Palestine, C$80 million of which is for humanitarian aid and C$20 million to support peace and security capacity building. pic.twitter.com/6G9LUo8B6t — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Canadian PM Mark Carney:



In Gaza, immense human suffering continues.



Next door, Israelis continue to live with existential threats from Hamas and from Iran and its proxies. pic.twitter.com/nMQSjgKcvD — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Какво каза Ердоган, когото всички търсят за сътрудничество

С голямо внимание беше проследена и речта на турския президент Реджеп Ердоган. Той настоя, че ксенофобията, антисемитизмът и "културният расизъм" също са токсични тенденции, с които трябва да се борим решително. "Ислямофобията се разпростира като чума на Запад и е начело на тези въпроси", каза обаче Ердоган, който се оплака от "по-голяма дискриминация" през последните години по тази линия. Той също говори сурово за израелските действия в Газа, а израелската делегация напусна по време на думите му, че там е "най-големият гроб на деца и мястото на най-много ампутации на крайници на деца в света". Ердоган обяви, че Газа е най-големият концентрационен лагер в света - ОЩЕ: Николай Младенов се опълчи на Нетаняху за Газа: Планът, който Израел отхвърля, е "единственият път"

Turkish President Erdogan:



Rising xenophobia, cultural racism, and anti-Semitism are also toxic trends that must be combated with determination. pic.twitter.com/OtwTKIFSAg — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Turkish President Erdogan:



Islamophobia, which is spreading like a plague in the West, is at the forefront of these issues.



In particular, Muslim women and girls have been subjected to greater discrimination in recent years.



We regard the headscarf bans introduced in schools… pic.twitter.com/FBKbUQaeQD — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Israel walked out of the UN General Assembly session when Erdoğan called Gaza a “inhumane concentration camp”



Erdoğan also called on the international community to recognize the Turkish Republic of Northern Cyprus and establish political, diplomatic, and economic relations with… pic.twitter.com/UjyWdaDTLU — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2026

Ердоган заяви в прав текст и, че войната в Украйна ще завърши така, че суверенитетът и териториалната цялост на Украйна ще бъдат опазени. И напомни на ЕС нещо, което е казвал неведнъж - без Турция ЕС няма да може да се справи военно:

Turkish President Erdogan:



As for the Russia-Ukraine war, it is our sincere hope that it comes to an end with Ukraine's sovereignty and territorial integrity being upheld. pic.twitter.com/LZWeh1qJMm — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026