Рубио: Русия и Украйна имат интерес към ограничено примирие (ВИДЕО)

Украйна и Русия са изразили интерес към ограничено примирие, което да обхваща цели, свързани със зърнените доставки и енергетиката. Това заяви в сряда държавният секретар на САЩ Марко Рубио след срещата си с руския външен министър Сергей Лавров в Ню Йорк, предаде Ройтерс.

Украйна, която се опасява, че Русия планира да нанесе удари с ракети и дронове по електро- и отоплителната инфраструктура през тази зима, настоява за прекратяване на огъня, което да обхваща енергийната инфраструктура и корабоплаването в Черно море. „Мисля, че и двете страни са изразили интерес към някакво ограничено примирие, което да включва зърното и енергетиката. Очевидно и това няма да бъде лесно“, заяви Рубио пред журналисти.

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Русия не е дала публични сигнали, че е готова да се съгласи на морско или енергийно примирие с Украйна и не стана веднага ясно дали Рубио предполага, че след разговорите му с Лавров е постигнат някакъв напредък от руска страна.

Рубио отбеляза, че особено предизвикателство е фактът, че ударите по енергетиката са в основата на тактическите приоритети и на двете страни във войната, която вече навлиза в петата си година.

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Световни лидери се събраха в Ню Йорк тази седмица за годишните дебати на Общото събрание на ООН. Украинският президент Володимир Зеленски, който се очакваше да говори пред Общото събрание по-късно в сряда, се срещна във вторник с президента на САЩ Доналд Тръмп и заяви, че двамата са обсъдили прекратяване на огъня по отношение на целите, свързани с енергетиката.

По-рано украинският президент заяви пред лидерите в ООН, че Киев е готов на морско примирие в Черно море въз основа на предложения като тези на Египет, Индия и Турция, и каза, че сега Русия трябва да отговори. Зеленски говори на срещата на върха на Кримската платформа, преди заседание на Съвета за сигурност за войната на Русия в Украйна.

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„Очакваме отговора на Русия. Украйна е готова... да гарантира безопасното корабоплаване и продоволствената сигурност в Черно море, ако Русия също е готова да предприеме реални стъпки към деескалация. Трябва отнякъде да започнем“, заяви той.

Големите вносители на пшеница в Азия, Близкия изток и Африка, които разчитат на черноморския регион за доставките на пшеница, изпитват затруднения да осигурят необходимите количества. Световните цени на пшеницата рязко са се повишили.

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Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви пред Съвета за сигурност, че Франция подкрепя мораториуми върху нападенията срещу енергийната инфраструктура и в Черно море като първа стъпка към деескалация.

Преди срещата между Лавров и Рубио Кремъл заяви, че няма основания за по-широки мирни преговори за Украйна, като същевременно посочи, че остава отворен за подобни разговори. „Засега няма предпоставки за преминаване към мирен преговорен процес, въпреки че ние, като руска страна, оставаме отворени за мирни преговори“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти. Във вторник Зеленски заяви, че е готов да се срещне с руския президент Владимир Путин на тристранна среща с Тръмп.

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