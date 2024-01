"Спрете тази лудост": Хиляди протестираха във Вашингтон и Лондон за прекратяването на огъня в Газа (ВИДЕО)

Развявайки палестински знамена, много от тях носещи традиционни арабски куфии, хиляди хора, по-голямата част от които младежи, се събраха в центъра на американската столица на 99-ия ден от войната между Израел и управляващото в ивицата Газа ислямистко движение "Хамас". Участниците скандираха "Незабавно прекратяване на огъня!" и държаха плакати с надписи "Свобода за Палестина" и "Оставете Газа да живее, спрете финансирането на геноцида".

На трибуната няколко американци от палестински произход, свързани с Ивицата Газа, развълнувано разказаха за съдбата на своите близки, убити или ранени на палестинската територия, и призоваха администрацията на президента Джо Байдън да спре военната и финансовата подкрепа за Израел.

White House staffers were evacuated after pro-Palestinian protests began yesterday. This is reported by Fox News. pic.twitter.com/AKOHUsQ8bi