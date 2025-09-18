Войната в Украйна:

"Страхотна новина": Тръмп приветства свалянето от ефир на Джими Кимъл

"Страхотна новина за Америка". С тези думи американският президент Доналд Тръмп приветства свалянето от ефир на късното шоу на Джими Кимъл, радвайки се на оттеглянето на комика, който често отправя остри критики към самия него. "Поздравления за ABC, че най-накрая намериха куража да направят необходимото. Кимъл няма никакъв талант и има по-нисък рейтинг дори от Колбърт, ако това въобще е възможно“, написа Тръмп в Truth Social.

ОЩЕ: Джими Кимъл взе италианско гражданство, за да може да избяга от Тръмп при нужда

За неопределено време

По-рано телевизия ABC обяви, че шоуто Джими Кимъл е свалено от ефир "за неопределено време" след като водещият беше подложен на остри критики заради свои коментари относно мотивите зад убийството на Чарли Кърк.

"Пуото на Джими Кимъл ще бъде временно извадено от програмата за неопределен период", заяви говорител на ABC.

Позициите на Кимъл предизвикаха обществено възмущение и доведоха до решението за спиране на предаването. От телевизията не посочиха кога  или дали шоуто ще се завърне в ефир.

ОЩЕ: След убийството на Чарли Кърк: Тръмп обяви "Антифа" за терористична организация

В монолога си в понеделник вечер Кимъл каза, че "бандата MAGA" (движението на Тръмп "Make America great again") се опитва да спечели политически дивиденти от убийството на Кърк.

 

 

Виолета Иванова
