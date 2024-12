"Страхотна среща": Найджъл Фараж разговаря с Илон Мъск във Флорида (СНИМКА)

Лидерът на партията „Реформирай Обединеното кралство“ Найджъл Фарадж се срещна с Илон Мъск и бъдещия вицепрезидент на САЩ Джей Ди Ванс на фона на спекулации, че американският милиардер може да направи дарение за партията на британския десен популист, предаде ДПА, цитирана от БТА. Фарадж, който е твърд привърженик на новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп, описа срещата си с Мъск като „страхотна“ и „историческа“.

ОЩЕ: Фараж прати Тръмп да играе голф в Шотландия, ако загуби от Харис

Британският политик заяви, че предстоят още разговори и допълни: „Имаме само още един шанс да спасим Запада и можем да направим невероятни неща заедно“.

Срещата се състоя след публикации, които бяха отречени от Фарадж, според които собственикът на социалната платформа "X" се готви да дари до 100 млн. долара на партията „Реформирай Обединеното кралство“. В миналото Найджъл Фарадж е критикувал американски политически фигури, че се месят в британската политика.

ОЩЕ: Тръмп поздрави Найджъл Фараж с избирането му за депутат

Фарадж няколко пъти заяви, че не знае нищо за потенциално дарение от Мъск, но каза, че партията му би взела парите, ако бяха предложени.

🚨BREAKING: Nigel Farage met with Elon Musk today amid rumours of a $100m donation.



Plans to save Britain are officially underway. pic.twitter.com/uW3YQkhrSD