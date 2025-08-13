Войната в Украйна:

По заповед на Тръмп: Претърсват музеите в САЩ за “пристрастни или партийни наративи“

13 август 2025, 09:45 часа 220 прочитания 0 коментара
По заповед на президента Доналд Тръмп проверяват музеите в САЩ за пристрастност и изкривяване на историята. Американското правителство започва преглед на изложбите в няколко водещи музея с цел да установи наличие на „пристрастни или партийни наративи“, съобщи Белият дом в писмо до института „Смитсониън“, цитирано от ДПА и БТА. Като най-голям музейно-изследователски комплекс в света, институтът „Смитсониън“ е получил указания да представи проекти, планове за изложби, каталози и подробности за програмите на настоящи и бъдещи експозиции.

Прегледът ще обхване и текстовете на експонатите, дидактическите материали, уебсайтовете, образователните програми, както и съдържанието в дигиталните и социалните медии,

за да се оцени тонът, историческата рамка и съответствието с „американските идеали“. Част от материалите трябва да бъдат предоставени в 30-дневен срок.

Снимка iStock

Особено внимание ще бъде обърнато на експозициите, планирани за 250-годишнината от Декларацията за независимост на САЩ.

“Изкривен наратив“

Мярката произтича от президентска заповед, издадена през март от Доналд Тръмп, с която музеите се приканват да съобразяват историческите си представяния с правителствената позиция.

Според него в последните години има „широко разпространени усилия“ за пренаписване на американската история чрез „изкривен наратив“, формиран повече от идеология, отколкото от факти.

В заповедта се твърди, че националното наследство често е представяно като „расистко, сексистко, потисническо или по друг начин непоправимо опорочено“, като „Смитсониън“ е посочен за пример.

Критиците обвиняват Тръмп, че води културна война, която застрашава художествената свобода и свободното изразяване. За разлика от предишни администрации, неговата разширява президентския надзор върху съдържанието на музейните експозиции.

Проверката ще засегне Националния музей на американската история, Националния музей на естествената история и Националната портретна галерия.

Спасиана Кирилова
