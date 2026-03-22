Любопитно:

Сватбата буквално пропадна: Ето къде се озоваха сватбари от САЩ (ВИДЕО)

22 март 2026, 16:14 часа

Шестима души бяха откарани в местни болници след като под се срути в зала за сватба в Тамуърт, Ню Хемпшир, около 16:30 часа в събота следобед, съобщи американската медия ABC News, позоваваки се на говорител на пожарната служба на щата Ню Хемпшир. Пожарната служба потвърди, че няма жертви, както и че нараняванията на ранените не са животозастрашаващи. 

Тамуърт, град с около 2800 души, се намира на около 115 мили северно от Конкорд, Ню Хемпшир.

Гостите на сватбата паднаха в мазето

Срутването е станало, докато е присъствало сватбено тържество с около 140 души, според аудиозапис от първите реагиращи. Говорител на пожарната служба на щата Ню Хемпшир потвърди, че са изпратили свои служители на мястото на инцидента и потвърди, че службата ще поеме разследването на срутването на конструкцията.

Екип от екипа за спешна помощ, пристигнал на място малко след обажданията на 911, описа, че половината от етажа на сградата, където е трябвало да се проведе сватбената церемония, е паднал в мазето. Той поиска още екипи за спешна помощ да разговарят със свидетели, като каза, че на събитието е имало около 145 души.

Екипът каза още, че внимателно изваждат хората от сградата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова Отговорен редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес