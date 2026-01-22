Отиват ли македонските сватби в историята: Брачното свидетелство вече е онлайн

Удостоверенията, в това число актове за раждане, актове за граждански брак, актове за смърт и новата безплатна услуга за семейно положение в Република Северна Македония вече могат да се получат онлайн само с едно кликване. Новината обяви министърът на дигиталната трансформация в югозападната ни съседка Стефан Андоновски, предаде македонската медия ekonomijaibiznis.mk. От думите му стана ясно, че в момента има над 300 хиляди потребители на Системата за единен вход (SEN), както и над 240 хиляди потребители на Националния портал за електронни услуги, което, според него, е показател, че гражданите искат да ползват електронни услуги, ако им се свърши работа.

Нови електронни услуги в РСМ

На пресконференцията, на която бяха представени четири нови услуги на Здравната каса, които вече са достъпни на Националния портал за услуги - uslugi.gov.mk, Андоновски посочи, че в целия този процес се предприема стратегически подход, т.е. услуги, които са съществували на хартия, никога няма да бъдат заменени с изцяло електронни услуги, ако това не е в полза на гражданите.

"Ако един гражданин смята, че иска да си изпълни услугата на хартия, му е било предложено така и ще продължи да го прави на практика. Що се отнася до новите услуги, които предлагаме, като например студентските ваучери, ние умишлено стратегически решихме те да бъдат изключително през Портала за услуги, за да ги научим, че могат и трябва да го използват, да го популяризираме сред по-младите хора, каза Андоновски.

Относно услугите, предоставяни от Службата по гражданско състояние, от днес, както каза министърът, те са изцяло мигрирани към Националния портал, което ще ускори използването им и са изцяло дигитални, за разлика от досега.