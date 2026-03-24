Съпрузи използваха дъщеря си за сурогатна майка

Срещу семейна двойка от Оклахома, САЩ е образувано разследване, свързано с 14-годишната дъщеря на съпругата. Полицията смята, че двойката може да е използвала тийнейджърката като сурогатна майка. Според местни медии, позовавайки се на шерифската служба на окръг Уашоу, разследването е започнало през декември 2025 г. след сигнал от Службата за закрила на детето.

56-годишна жена забременя със собствения си внук

Агенцията е съобщила за бременността на непълнолетната и е подозирала, че партньорът на майка ѝ може да е замесен. Съдебните документи сочат, че момичето е забременяло с близнаци. Правоохранителните органи са получили заповед за събиране на ДНК от заподозрения, за да се установи бащинство, но двойката е напуснала щата, преди да бъде проведен тестът. По-късно съпрузите са открити на повече от 1000 мили от Оклахома Сити. Те са арестувани на 17 март и в момента се намират в ареста, за да бъдат върнати обратно в Оклахома, съобщи изданието Гласная.

Мъжът е обвинен в сексуално посегателство над дете, докато жената е обвинена в съпричастност в малтретирането на непълнолетна и изоставяне на дете. Според разследващите жената е твърдяла, че не е могла да има деца по медицински причини, докато дъщеря ѝ е искала да има братя и сестри. В момента момичето е настанено в приемно семейство. Няма информация за това дали раждането се е случило.

