Тръмп: Али Хаменей е побъркан. Време е да потърсим ново ръководство на Иран

17 януари 2026, 20:25 часа 802 прочитания 0 коментара
Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, 17 януари, че е време да се сложи край на 37-годишното управление на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей. "Време е да потърсим ново ръководство на Иран", каза Тръмп, добавяйки, че иранските власти "разчитат на репресии и насилие", за да управляват страната.

Всичко това той заяви в интервю за Politico малко след като Хаменей го посочи като виновник за смъртоносното насилие в Иран.

"Той е виновен като лидер за пълното унищожение на страната и използването на насилие в мащаб, невиждан досега", заяви веднага след това обвинение Тръмп. "За да продължи да функционира страната – дори ако тази функция е на много ниско ниво – ръководството трябва да се съсредоточи върху правилното управление на своята държава, както правя аз със Съединените щати, вместо да избива хора с хиляди, за да поддържа контрол. Лидерството е уважение, а не страх и смърт", добави той.

"Този ​​човек е болен и трябва да управлява страната си правилно и да спре да убива хора", каза още Тръмп. "Поради лошото му лидерство страната му е най-лошото място за живеене в света."

Елена Страхилова
