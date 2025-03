Тръмп добави Ирландия към държавите, които се възползват от САЩ (ВИДЕО)

Ирландия беше добавена от американския президент Доналд Тръмп към списъка с държави, които се възползват от Съединените щати. Това се случи по време на срещата му с ирландския премиер Михол Мартин за ежегодното празнуване на Деня на Свети Патрик в Белия дом. Мартин деликатно се противопостави на някои от коментарите на Тръмп и контрира, като отбеляза приноса на Ирландия към американската икономика.

Това беше първият разговор на Тръмп с чуждестранен лидер в Овалния кабинет след злополучната среща с Володимир Зеленски, която завърши с покана към украинския президент да напусне Белия дом, пише Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

"We’re gathered to celebrate the deep and abiding ties of history, family, and friendship that bind together Ireland and the United States of America.



America has truly been blessed by the courage and unstoppable spirit of the Irish." –President Donald J. Trump 🇺🇸🇮🇪… pic.twitter.com/WLGKENX5Qx