"Ровя си в тубата и си харесам някой": ЦСКА 1948 избухна с трансфер на сензация от ЕВРО 2024

Ръководството на ЦСКА 1948 по всяка вероятност готви пореден много силен трансфер! Финансовият благодетел на клуба Цветомир Найденов загатна за привличането на грузинския национал Лаша Двали. По традиция, първо бизнесменът обявява новите попълнения с емблематичната дума "майстор". 30-годишният централен защитник има престижна визитка, а на изминалото Европейско първенство през 2024 година игра по 90 минути във всичките 4 мача на "кръстоносците".

ЦСКА 1948 с топ трансфер!

"Грузинският майстор", написа в социалните мрежи в типичния си неподражаем стил Цветомир Найденов, споделяйки видео с изявите на Лаша Двали. В коментарите под публикацията потребител пита бизнесмена дали избира футболисти "по Youtube", на което получава култов отговор: "Ровя си в тубата и си харесам някой...".

За последно Двали е защитавал цветовете на АПОЕЛ, в чиито редици преминава през 2022 година от Ференцварош, но в момента е свободен агент. В богатата му визитка личат още латвийският Сконто, английският Рединг, турският Касъмпаша, германският Дуисбург, казахстанският Иртиш, както и полските Шльонск Вроцлав и Погон Шчечин.

Защитникът има опит и в трите европейски клубни надпревари. В Шампионската лига и Лига Европа той е играл с екипа на Ференцварош, а в Лигата на конференциите - с АПОЕЛ. Има 45 срещи и един гол за националния отбор на Грузия, за който направи запомнящ се мач като лявостоящ централен защитник във формация с петима в отбрана при успеха с 2:0 срещу Португалия в груповата фаза на ЕВРО 2024.

