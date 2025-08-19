Желязков със свое виждане за гаранциите за сигурност за Украйна

"Гаранциите за сигурност за Украйна трябва да включват устойчивата подкрепа както на европейските, така и на евроатлантическите партньори."

Това заяви министър-председателят Росен Желязков на днешната видеоконферентна среща на държавните и правителствени ръководители на държавите-членки на ЕС, предава правителствената пресслужба. Лидерите са обсъдили резултатите от проведените в понеделник срещи във Вашингтон между американския държавен глава Доналд Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски и евролидерите на водещите страни в ЕС.

Още: План с 4 точки: Как САЩ могат да участват в гаранциите за сигурност на Украйна

"Нашият непосредствен приоритет трябва да продължи да бъде пълното и безусловно прекратяване на огъня в Украйна", посочи премиерът Желязков. Министър-председателят приветства усилията на двамата президенти в усилията им да търсят разрешение на военния конфликт през преговорите.

Снимка: Getty images

Желязков беше категоричен, че постигането на всеобхватен мир в Украйна е свързано с пълното зачитане на международното право и международния ред. "България заедно с нашите партньори от ЕС и съюзници от НАТО, е готова да допринесе за постигането на рамка за справедлив и траен мир", заяви още министър-председателят Желязков.

Още: Премиерът и заместниците му с имоти за милиони, луксозни коли и сериозни кредити