Трима обвинени за смъртта на детето в Несебър

19 август 2025, 19:35 часа 401 прочитания 0 коментара
Окръжна прокуратура-Бургас ръководи разследването по повод настъпила смърт на 8-годишно дете, което е паднало от голяма височина по време на полет с парашут, който е теглен от моторница във водата, съобщиха от пресцентъра на обвинението, след като 8-годишно дете почина в Несебър.

Престъпното деяние е настъпило на 18 август 2025 година, а полетът е осъществен във въздуха над морето край несебърския плаж. Разследването е възложено на екип от следователи от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура-Бургас. То се провежда за престъпление по чл.123 ал. 1 от НК.

Към настоящия момент са извършени огледи на местопроизшествието, на парашута и на моторницата. Провеждат се разпити на свидетели. Извършена е аутопсия. Иззета е цялостната документация, имаща отношение към случая. Предстои назначаване на съдебно-медицинска експертиза, както и експертиза, която да установи дали атракционът отговаря на нормативните изисквания за ползването му.

Към наказателна отговорност са привлечени три лица за престъпление по чл.123 ал. 1 от НК. Те са задържани за срок до 72 часа, като предстои Окръжна прокуратура-Бургас да внесе искане за мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите.

