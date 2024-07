Тръмп и Робърт Кенеди-младши се наговарят: "Искам да направиш нещо и ще спечелим" (ВИДЕО)

В изтекъл видеозапис на телефонен разговор между независимия кандидат за президент на САЩ Робърт Ф. Кенеди-младши и Доналд Тръмп се вижда как двамата заговорничат, говорейки за "победа".

Освен това бившият президент изразява съмнение относно ваксините пред известния антиваксър, син на бившия главен прокурор на САЩ Робърт Ф. Кенеди и племенник на президента Джон Ф. Кенеди.

Тръмп разказва още за опита за покушение срещу него и последвалия телефонен разговор с президента Джо Байдън.

Изглежда, че синът на Робърт Кенеди-младши - Боби Кенеди III - е публикувал близо двуминутния клип в X (бившия Twitter) във вторник сутринта. После е изтрил поста си, но не и преди няколко други акаунта да публикуват отново видеото, което според него е заснето в неделя - т.е. ден след опита за убийство на Тръмп на митинга в Пенсилвания.

BREAKING: In a stunning leak, Robert F. Kennedy Jr and Donald Trump appear to be colluding, with Trump saying “we will win”. This is totally corrupt. Retweet so all Americans know RFK Jr. is nothing more than a spoiler candidate working to help Trump.pic.twitter.com/QGJteOOx2u