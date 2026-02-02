Тръмп: Индия сспира да купува руски петрол, това ще помогне да спрем войната в Украйна

„За мен беше чест да разговарям с министър-председателя на Индия Моди тази сутрин. Той е един от най-добрите ми приятели и влиятелен и уважаван лидер на своята страна. Говорихме за много неща, включително за търговията и за прекратяването на войната между Русия и Украйна. Той се съгласи да спре да купува руски петрол и да купува много повече от Съединените щати и, потенциално, от Венецуела“. Това съобщи американският президент Доналд Тръмп чрез своята социална мрежа Truth Social.

Още: След 20 години преговори: ЕС и Индия сключиха споразумение за свободна търговия

„Това ще помогне за прекратяването на войната в Украйна, която се води в момента и в която всяка седмица загиват хиляди хора! От приятелство и уважение към министър-председателя Моди и по негова молба, с незабавно влизане в сила, ние се съгласихме на търговско споразумение между Съединените щати и Индия, съгласно което Съединените щати ще наложат намалена реципрочна тарифа, като я понижат от 25% на 18%“, съобщи още Тръмп.

Trump said that India is stopping oil purchases from Russia. pic.twitter.com/upGFfggiN0 — WarTranslated (@wartranslated) February 2, 2026

Той добави, че Индия ще предприеме стъпки за намаляване на митата и „нетарифните бариери срещу Съединените щати до нула“. „Премиерът също се ангажира да „купува американски стоки“ на много по-високо ниво, в допълнение към над 500 милиарда долара за американска енергия, технологии, селскостопански продукти, въглища и много други продукти“, съобщи Тръмп.

Още: Числото 1418: Митът, поддържащ войната на Русия в Украйна, рухна грандиозно

„Нашите невероятни отношения с Индия ще станат още по-силни в бъдеще. Премиерът Моди и аз сме двама души, които правят нужното, нещо, което не може да се каже за повечето хора. Благодаря ви за вниманието към този въпрос“, добави той.

Още: "Европейците финансират война срещу самите себе си": САЩ в атака заради сделката ЕС-Индия и руския петрол (ВИДЕО)