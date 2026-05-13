Жълт код за силен вятър и градушки

Днес в по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горнотракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива. За това предупредиха от НИМХ. Следобяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, в София - около 16°.

Времето в планините и на морето

Над планините облачността ще е променлива. След обяд над Рило-Родопската област, Странджа и Сакар ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици, над 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. С него ще нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 2°.

Над Черноморието облачността ще е променлива. След обяд над южното крайбрежие ще се развива купеста и купесто-дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 20°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

