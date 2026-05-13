Кабинетът "Радев" взе властта:

Жълт код за силен вятър и градушки

13 май 2026, 6:14 часа 352 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Жълт код за силен вятър и градушки

Днес в по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горнотракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива. За това предупредиха от НИМХ. Следобяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, в София - около 16°. Още: "За 5 минути опустоши всичко": Леден ад над Сливенско, хиляди декари са унищожени (ВИДЕО)

Времето в планините и на морето

Над планините облачността ще е променлива. След обяд над Рило-Родопската област, Странджа и Сакар ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици, над 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. С него ще нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 2°.

Над Черноморието облачността ще е променлива. След обяд над южното крайбрежие ще се развива купеста и купесто-дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 20°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Още: На 5 март: Първа градушка за сезона изненада минувачите в центъра на София (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Градушка силен вятър прогноза за времето вятър
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес