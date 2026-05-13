Село отново на бунт срещу замърсяването от ТЕЦ "Бобов дол"

В Големо село отново назрява протест заради замърсяванията от ТЕЦ "Бобов дол" - тази сутрин, в центъра на селото, което отстои на 700 м от централата, ще има среща с ръководството на дружеството, на която ще има представители на "Грийнпийс"-България, на местното сдружение "За Разметаница" и др. Това каза за БНР във вторник вечерта кметът на Големо село Васил Васев. Още: Какво дишаме? Разкриха до 18 пъти по-високо замърсяване от ТЕЦ "Бобов дол" спрямо това, което виждаме

Критично замърсяване

От "Грийнпийс" публикуваха свой доклад за замърсяването със серен диоксид (SO₂) в района на централата. Установени са критични несъответствия с данните на автоматичната станция, инсталирана в Големо село от ТЕЦ "Бобов дол" преди година. Стойностите от независимото измерване са между 9 и 18 пъти по-високи от тези, които местните граждани следят за информация за замърсяването от въглищната централа.

От 11 май със своя измервателна станция, разположена на 300 м от комините, замервания за серен диоксид, фини прахови частици и озон прави и местното сдружение "За Разметаница", каза за БНР екоактивистката Даниела Тонева:

"Освен да затварят тая централа, докато не се оправи. То няма какво друго да кажат. След 10 млн. глоби, след наложени санкции, след проверки по 40-50 сигнала на месец срещу замърсяването - и РИОСВ единствено вижда неорганизирани емисии. Но пък не видяха, че не работят сероочистките."

