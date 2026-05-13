В Лом излизат на протест срещу кмета Цветан Петров

13 май 2026, 6:25 часа
Снимка: НСОРБ
Жители на Лом се събират на мирен протест днес пред общината, за да изразят недоволството си от управлението на кмета Цветан Петров, предаде БНР. Инициативата за мирния протест е на жителя на Лом Боян Белчев, който в социалните мрежи призовава това да се случи днес в 11 ч. пред сградата на общината, "където да изразим своето недоволство от обвинения кмет официално от Прокуратурата". Още: Кметът на Лом от ГЕРБ е обвинен в купуване на гласове - грози го затвор и край на мандата

Вчера от Апелативна прокуратура-София съобщиха, че в качеството на обвиняем по досъдебно производство за престъпление против политическите права на гражданите е привлечен Цветан Петров, кмет на Лом.

Цветан Петров предложил по 50 евро за глас на работници в местно предприятие

На 15 април 2026 г., т.е. четири дни преди предсрочните парламентарни избори, в административната сграда на общинско предприятие в гр. Лом Цветан Петров, в качеството си на длъжностно лице и по повод изпълнение на служебните си задължения, предложил имотна облага в размер на по 50 евро на работници на предприятието, съобщиха разследващите.

С действията си обвиняемият е целял "да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция във връзка с изборите за народни представители, насрочени за 19 април 2026 г., както и в полза на кандидат с определена преференция", гласи още официалното съобщение на прокуратурата.

В изборния ден стана ясно, че в районното управление на МВР в Лом е образувано досъдебно производство - тогава беше ясно само, че кмет на крайдунавска община агитира служители от общинска фирма да гласуват за определена политическа сила и обещава по 50 евро, според клип, разпространяващ се в социалните мрежи.

За извършеното деяние законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5112,92 до 15 338,76 евро.

Предстои Районна прокуратура-Монтана, Териториално отделение-Лом, да внесе в съда искане за отстраняването на Цветан Петров от длъжност.

Антон Иванов
