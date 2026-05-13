В Лом излизат на протест срещу кмета Цветан Петров

Жители на Лом се събират на мирен протест днес пред общината, за да изразят недоволството си от управлението на кмета Цветан Петров, предаде БНР. Инициативата за мирния протест е на жителя на Лом Боян Белчев, който в социалните мрежи призовава това да се случи днес в 11 ч. пред сградата на общината, "където да изразим своето недоволство от обвинения кмет официално от Прокуратурата".

Вчера от Апелативна прокуратура-София съобщиха, че в качеството на обвиняем по досъдебно производство за престъпление против политическите права на гражданите е привлечен Цветан Петров, кмет на Лом.

Цветан Петров предложил по 50 евро за глас на работници в местно предприятие

На 15 април 2026 г., т.е. четири дни преди предсрочните парламентарни избори, в административната сграда на общинско предприятие в гр. Лом Цветан Петров, в качеството си на длъжностно лице и по повод изпълнение на служебните си задължения, предложил имотна облага в размер на по 50 евро на работници на предприятието, съобщиха разследващите.

С действията си обвиняемият е целял "да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция във връзка с изборите за народни представители, насрочени за 19 април 2026 г., както и в полза на кандидат с определена преференция", гласи още официалното съобщение на прокуратурата.

В изборния ден стана ясно, че в районното управление на МВР в Лом е образувано досъдебно производство - тогава беше ясно само, че кмет на крайдунавска община агитира служители от общинска фирма да гласуват за определена политическа сила и обещава по 50 евро, според клип, разпространяващ се в социалните мрежи.

За извършеното деяние законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5112,92 до 15 338,76 евро.

Предстои Районна прокуратура-Монтана, Териториално отделение-Лом, да внесе в съда искане за отстраняването на Цветан Петров от длъжност.

