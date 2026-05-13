Кремъл гори - но не "правилният". Гори и поредното руско пристанище (ВИДЕО)

Сериозен пожар е избухнал в увеселителния комплекс "Кремъл" в Измайлово в района на Москва. Всъщност пожарът е огромен - обхванал е площ от 3000 квадратни метра, според данни в различни руски медии. Съобщения в официалните канали в Телеграм на руското министерство на извънредните ситуации и на кмета на Москва Сергей Собянин към момента на публикуване на материала няма.

Комплексът представлява културно-развлекателна и историческа атракция в Москва, построен през първото десетилетие на XX век. Представлява атрактивен дървен град, проектиран в стила на руската архитектура от XVI-XVII век, който служи като център на традиционните занаяти и култура. Съответно, много от атракциите там са строени изцяло от дърво - лесно запалим материал. А в украински мониторингови телеграм канали като "Кримски вятър" има шеги, че това е репетиция за истинския Кремъл.

Междувременно, в руското черноморско пристанище в Таман, Краснодарския край, е имало атака с дронове - това потвърждава оперативния щаб на Краснодарския край в официалния си канал в Телеграм. Щабът казва, че "паднали отломки от дрон" и "избухнал пожар" в едно от промишлените предприятия във Волна - гори "оборудване", но не уточнява кое е това предприятие. Имало и един пострадал човек, а според официалната информация 96 пожарникари и 29 единици специализирана техника гасят пожара. В село Волна има газонефтен комплекс, има и инфраструктура за износ на петрол, въглища и жито, а в Таман - петролен терминал. А мониторингови канали, следящи какво изстрелват украинците и руснаците, съобщиха, че към Краснодарския край са изстреляни ракети "Фламинго".

