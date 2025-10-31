Пентагонът засрами Тръмп и даде разрешение Украйна да получи ракети "Томахоук"

Пентагонът е дал зелена светлина на Белия дом да предостави на Украйна далекобойни ракети "Томахоук". Американското военно министерство е изготвило оценка, че това няма да повлияе негативно на американските резерви от тези ракети, оставяйки окончателното политическо решение в ръцете на президента Доналд Тръмп. Информацията е на CNN, като тя идва от трима американски и европейски служители, запознати с въпроса.

По-рано този месец по време на работен обяд с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом Тръмп заяви, че предпочита да не предоставя ракетите на Украйна. Аргументът на Тръмп: "Не искаме да се отказваме от неща, от които се нуждаем, за да защитим страната си".

Обединеният щаб на американските въоръжени сили информира Белия дом за оценката си по-рано този месец, точно преди Тръмп да се срещне със Зеленски, който иска да купи ракетите, за да има по-големи и добри опции за удари по цели дълбоко на руска територия. "Томахоук" имат обхват от до 2500 километра, но зависи от разновидността.

Оценката на Пентагона е окуражила европейските съюзници на САЩ, които вярват, че САЩ сега имат по-малко извинения да не предоставят ракетите, съобщиха двама европейски служители. Тръмп също така каза само дни преди срещата си със Зеленски, че САЩ имат "много "Томахоук", които потенциално биха могли да дадат на Украйна. Затова и бързото му решение да не дава възможност ракетите да бъдат купени от Европа за Украйна е изненадало неприятно европейските съюзници на САЩ.

Все пак Тръмп не казва "не" на доставка на "Томахоук" завинаги, а американската администрация вече е готова с оперативни планове за по-бърза доставка, ако все пак президентът на САЩ реши да даде одобрение.

Остават и притесненията, че Украйна няма с какво да изстрелва "Томахоук", дори да ги получи - но вече е добре известно, че САЩ ползват и наземни установки, а не изстрелват ракетите само от кораби и подводници. Дори обаче да не дадат такива установки, европейските съюзници на Украйна вярват, че Киев ще измисли как да изстрелва "Томахоук" - защото украинските инженери вече са пригодили британските ракети Storm Shadow за стрелба от съветски изтребители, като това първоначално не е било възможно.

Източник: CNN