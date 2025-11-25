Нападнатият Владо Перев: В Македония върви жестока антибългарска кампания, да излязат да го кажат по телевизията

Не знам нищо - нито кой е човекът, който ме е нападнал, нито имам обратна информация за случилото се от отговорните органи. Това заяви македонският журналист Владимир Перев - Още: "Ще бъдете обесен като всички фашисти": Нападнаха македонския българин и журналист Владимир Перев

Той за пореден път заяви - в Македония има "жестока расистка антибългарска кампания". Пред БНТ Перев посочи категорично основният проблем в случая - не счупените очила, които ще бъдат поправени "с две-три пенсии", а достойноството.

Владимир Перев дори призова вместо да се действа по този явно подмолен начин, да има един своеобразен дебат по македонската телевизия и там поне да се каже всичко, да се изсипе цялата омраза и да се знае. Той обаче е убеден, че като цяло мълчанието на властите в Северна Македония по темата с българите ще продължава.

Днес, 25 ноември, предстои и второто съдебно заседание за пожара и трагедията в Кочани, където загинаха десетки млади хора.