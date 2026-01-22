Тръмп планира да смени ръководството на Куба до края на годината?

Доналд Тръмп е насочил погледа си към Куба. Според The Wall Street Journal, той иска да свали управлението там до края на настоящата година. Белият дом смята, че кубинският режим е отслабнал от икономически колапс и загубата на подкрепата от Венецуела. Успехът на операцията срещу Николас Мадуро е вдъхновил екипа на Тръмп. Изданието твърди, че там ключова роля е изиграл вътрешен човек, който се е съгласил да сътрудничи на американците.

Сега САЩ се опитват да открият подобна фигура вътре в самата Куба. Американската разузнавателна служба съобщава за критичен дефицит на гориво, лекарства и основни стоки на „Острова на свободата“, което може да доведе до срив в близко бъдеще.

Вашингтон планира да увеличи натиска срещу Хавана. Все още обаче няма ясен план за действие, но венецуелският сценарий се разглежда като модел, който би могъл да доведе до успех и тук, пише The Wall Street Journal.

Ултиматумът към Куба

Преди дни президентът на САЩ Доналд Тръмп призова в социалната си мрежа Truth Social Куба да "сключи сделка, преди да е станало твърде късно" като подчерта, че Хавана няма да получава повече венецуелски петрол и пари.

"Няма да има повече петрол или пари за Куба – нищо. категорично смятам, че те трябва да сключат сделка, преди да стане прекалено късно", написа американският лидер. "Куба дълги години е живяла благодарение на големи количества петрол и пари от Венецуела."

В отговор президентът на Куба Мигел Диас-Канел заяви, че жителите на карибския остров са "готови да защитят родината си до последната капка кръв". "Куба е свободна, независима и суверенна страна. Никой не ни казва какво да правим", написа Диас-Канел в Х.