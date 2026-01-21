Тръмп се разбра с Рюте за Гренландия, няма да налага мита

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви тази вечер, че няма да налага наказателни мита от другия месец, тъй като е договорил с генералния секретар на НАТО Марк Рюте контурите на споразумение за бъдещето на Гренландия, предаде Ройтерс.

"Въз основа на много продуктивна среща, която имах с генералния секретар на НАТО, Марк Рюте, ние сформирахме рамката на бъдеща спогодба относно Гренландия и, всъщност, целия Арктически регион. Това решение, ако бъде осъществено, ще бъде чудесно за Съединените американски щати и всички държави членки на НАТО. Въз основа на това разбирателство, аз няма да налагам митата, които бяха насрочени да влязат в сила на 1 февруари. Допълнителни разговори се провеждат относно Златния купол в контекста на Гренландия. Допълнителна информация ще бъде предоставена с напредването на дискусиите. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио, специалният пълномощник Стив Уиткоф и различни други лица, според необходимостта, ще бъдат отговорни за преговорите. Те ще докладват директно на мен“, съобщи Тръмп.

След разговорите Тръмп нарече договорката „наистина фантастична“, като каза, че САЩ биха получили всичко, което искат — включително реална национална и международна сигурност. Когато го попитаха колко дълго би продължила сделката, той отговори: „Безсрочно. Няма времева граница. Това е завинаги.“

По-рано днес, в реч, която произнесе на форума, президентът на САЩ потвърди интереса си към Гренландия, но в същото време изключи възможността да използва военна сила, за да установи контрол върху най-големия остров на Земята. Гренландия е автономна територия в Арктика на Дания - държава съюзник от НАТО.

Марк Рюте, от своя страна, похвали в швейцарския курорт Тръмп, най-вече за това, че е накарал европейските членове на алианса да увеличат разходите си за отбрана. НАТО работи по въпроса за Гренландия "зад кулисите", каза още Рюте.

Путин не се интересува от Гренландия

Същевременно руският президент Владимир Путин обяви, че не се интересува от темата с Гренландия. Той обаче не пропусна да нападне Дания, че се е отнасяла "жестоко" с населението на най-големия остров в света. "САЩ ще купят Гренландия, ако тя се продава на цените, на които купи Аляска от Русия в миналото", каза още Путин.

Припомняме, че Русия продава Аляска на САЩ на 30 март 1867 г. Чекът, издаден от американското финансово министерство, е за сумата от 7,2 млн. долара или едва около 120 милиона долара по днешните мащаби. До сделката се стига много бързо, а само 6 месеца след подписването на договора започва и официалното предаване на огромната територия на площ от над 1,5 млн. квадратни километра.