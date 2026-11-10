Войната в Иран:

Тръмп си замълча при въпрос колко пъти Путин ще го пренебрегне за примирие в Украйна (ВИДЕО)

10 ноември 2026, 6:17 часа 827 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп си замълча при въпрос колко пъти Путин ще го пренебрегне за примирие в Украйна (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп влезе в ролята на прессекретар на Белия дом, след като лицето на UFC и ММА Дейна Уайт категорично отказва да стане новия прессекретар на Тръмп - Уайт казва, че не се интересува от политика, макар че обяви, че не казва "не" на президента. На този брифинг Тръмп се сблъска с много въпроси, включително за войната в Украйна.

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Репортер припомни, че Тръмп е поставил множество крайни срокове на руския диктатор Владимир Путин през последните 22 месеца да се съгласи на прекратяване на огъня и да се срещне директно с украинския президент Володимир Зеленски, но Путин игнорира исканията на Тръмп.

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"Той във война ли е с нас?", отвърна на въпроса с въпрос американският президент. След това Тръмп попита за кой телевизионен канал работи журналистът, задаващ въпроса. След като научи, че това е MS NOW, Тръмп го обяви за "фалшив канал" с най-лошите рейтинги в историята и така и не отговори на въпроса за Путин.

По-рано президентът на САЩ намекна за възможните промени в територията на Украйна след войната с Русия. Според него Украйна в крайна сметка "ще има малко по-различна форма" - ОЩЕ: Тръмп: Украйна ще има малко по-различна форма

Тръмп се сблъска и с въпрос дали мисли, че изборите за Конгреса, които републиканците загубиха катастрофално заради него, са фалшифицирани. Той го написа в своята социална мрежа Truth Social, но не го повтори дословно публично - само каза, че "числата бяха ужасни в ранното гласуване", намеквайки за гласуването по пощата, което той отдавна оспорва:

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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