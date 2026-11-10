Тръмп си замълча при въпрос колко пъти Путин ще го пренебрегне за примирие в Украйна (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп влезе в ролята на прессекретар на Белия дом, след като лицето на UFC и ММА Дейна Уайт категорично отказва да стане новия прессекретар на Тръмп - Уайт казва, че не се интересува от политика, макар че обяви, че не казва "не" на президента. На този брифинг Тръмп се сблъска с много въпроси, включително за войната в Украйна.
Trump: Dana, would you like to be press secretary of the United States of America? Dana White: Thank you for the offer. I do not want to be in politics. Trump: I am devastated to hear this. https://t.co/rBDvhwLHGc— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026
Q: Did you tell the president “no” to the press secretary job? Dana White: I don’t tell the president “no” to anything. https://t.co/Amr8FMeufB— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026
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Репортер припомни, че Тръмп е поставил множество крайни срокове на руския диктатор Владимир Путин през последните 22 месеца да се съгласи на прекратяване на огъня и да се срещне директно с украинския президент Володимир Зеленски, но Путин игнорира исканията на Тръмп.
"Той във война ли е с нас?", отвърна на въпроса с въпрос американският президент. След това Тръмп попита за кой телевизионен канал работи журналистът, задаващ въпроса. След като научи, че това е MS NOW, Тръмп го обяви за "фалшив канал" с най-лошите рейтинги в историята и така и не отговори на въпроса за Путин.
Q: Putin keeps ignoring your demands. Trump: Has he been fighting us in the war? Who are you with? Q: MS NOW. Trump: MS NOW is fake news. Worst ratings ever. https://t.co/oExXtWZoAd— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026
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Тръмп се сблъска и с въпрос дали мисли, че изборите за Конгреса, които републиканците загубиха катастрофално заради него, са фалшифицирани. Той го написа в своята социална мрежа Truth Social, но не го повтори дословно публично - само каза, че "числата бяха ужасни в ранното гласуване", намеквайки за гласуването по пощата, което той отдавна оспорва:
Q: Do you believe the midterms were rigged? Trump: Well, I think the numbers were terrible in terms of those early votes. https://t.co/D8Unu6hgJi— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026