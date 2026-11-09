Въпреки че първоначално прие резултата: Тръмп постави под съмнение честността на междинните избори

Президентът на САЩ Доналд Тръмп постави под съмнение честността на междинните избори, близо седмица след като призна разгромната загуба на републиканците и поздрави демократите, предаде ДПА. "Има ли някой, който наистина вярва, че тези "избори" бяха честни. Как е възможно проучванията да са се объркали толкова много???", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл", като също така намекна, че машините за гласуване са повлияли на резултата.

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"Всичко се свежда до машините, които са далеч по-важни от избирателите!", написа той, като не предостави никакви доказателства в подкрепа на твърденията си.

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Тръмп, който се опита да обърне поражението си на президентските изборите през 2020 г., когато изгуби от демократа Джо Байдън, многократно е поставял под съмнение честността на изборите в САЩ и е отправял необосновани твърдения за масови изборни измами, отбелязва ДПА.

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В изборната нощ Тръмп поздрави демократите за това, че са си върнали контрола над двете камари на Конгреса и заяви в интервю пред американския в. "Ню Йорк таймс", че е "напълно готов" да приеме резултатите и да работи с демократите в Конгреса.