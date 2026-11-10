Върховният съд на САЩ застана зад знаковия проект на Тръмп за гранична стена в Тексас

Върховният съд на САЩ разреши на администрацията на президента Доналд Тръмп да възобнови изграждането на гранична стена в района на Биг Бенд в Тексас. Това е удар по двупартийните опоненти на съоръжението, които твърдяха, че проектът е загуба на пари, която заплашва уникалната природа. Граничната стена е знаков проект на Тръмп, който отдавна се зарича да построи стена от Тихия океан до Мексиканския залив. Решението на Върховния съд позволява строителството да продължи, докато делото се разглежда.

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Миналата година републиканците в Конгреса одобриха финансиране на проекта с 46 млрд. долара, а службата за митническа и гранична защита бързо изгражда по над 19 км гранични бариери седмично по протежението на цялата граница.

Правителството ускори този процес, като издаде множество изключения от регулаторните изисквания, предназначени да заобиколят правила за опазване на околната среда, които в миналото са забавяли големи строителни проекти.

Двупартийна опозиция се обедини в района Биг Бенд в Тексас, за да се бори срещу проекта, който включва и 9-метрови стоманени стени в някои части, както и бариери за превозни средства и нови пътища. Те заявиха, че за изграждането на бариерите се прахосват пари, което заплашва местната икономика и начина на живот в района с исторически ниска нелегална имиграция и добавиха, че работата би могла да се свърши по-добре само с технологии за наблюдение, като дронове.

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Съдия в Тексас застана на страната на опонентите, като посочи, че Конгресът вероятно не е разрешил категорично толкова широки дерогации за района с най-нисък процент на задържани мигранти на южната граница. Тя нареди незабавно спиране на всякаква строителна дейност в района, който включва националния парк “Биг Бенд”, както и държавни и частни територии.

Администрацията на Тръмп твърди, че в района на Биг Бенд са регистрирани незаконни преминавания на границата и са конфискувани наркотици, а при наличие на пролука в граничната стена трафикът може да се пренасочи натам.

Федералните съдии заявиха, че съдията в Тексас е превишила правомощията си, тъй като законът строго ограничава възможностите за съдебно оспорване на изключенията от изискванията за изграждане на гранични съоръжения.