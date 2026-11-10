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Военен риск за Варна и Бургас: Световните корабни компании наложиха такса несигурност в Черно море

10 ноември 2026, 6:24 часа 856 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на вътрешните работи на Румъния
Военен риск за Варна и Бургас: Световните корабни компании наложиха такса несигурност в Черно море

Несигурните превози в Черно море след атаките по плавателни съдове накараха корабни компанни да начисляват такса за военен риск при обслужване на региона. Новата ситуация засяга и България, по точно - пристанищата Варна и Бургас, пише в. "Сега". Още: Останки вероятно от 6 моряци са намерени в докаран във Варна ударен с дронове танкер

Таксата

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Таксата при френската компания CMA CGM влезе в сила от вчера. Тя засяга всички видове товари, както и други обслужвани от компанията пристанища в региона.

За превозите, свързани със САЩ и американските територии, Австралия, Нова Зеландия и държави от Латинска Америка, таксата ще се прилага от 1 декември. "Оперативната ситуация в Черно море се влоши сериозно през последните няколко месеца", заяви по-рано компанията, анонсирайки новите правила.

Японската Ocean Network Express (ONE) въведе таксата за същите държави от 8 ноември. Конкретната стойност зависи от фактори като вида на договор и т.н.

Новите такси бяха очаквани, след като на 16 септември 2026 г. районът бе включен в списъка на зоните с военен риск от Joint War Committee, орган в световното морско застраховане. Това автоматично вдигна разходите на превозвачите. Конкретното ценообразуване е свързано не само дестинациите, обемите на товарите и т.н., но цели и преразпределение на траспортните разходи общо между товарите, преминаващи през Черно море.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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