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Данъчните закони на властта влизат в НС

10 ноември 2026, 6:17 часа 750 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Данъчните закони на властта влизат в НС

Бюджетната комисия в Народното събрание ще разгледа на първо четене пакета от промени в данъчните закони, предаде БНР. Сред тях е и една от най-оспорваните поправки, а именно еднократното облагане на свръхпечалбата с 33% на банките, застрахователите, телекомуникационните компании, компаниите за бързи кредити, обменните бюра и търговците на храни с оборот от над 5 млн. евро. Още: Данъчните оценки на имотите скачат със 100% за три години

Какво предвижда пакетът?

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В пакета промени в данъчните закони се предвижда до 200 евро ваучери да могат да се дават от работодателите. Над прага от 102,26 евро те обаче ще бъдат обложени със 7% данък.

Въвежда се акциз върху мощните автомобили - за леките автомобили с максимална полезна мощност на двигателя с вътрешно горене равна или по-голяма от 250 киловата. Акцизът ще бъде по скала, като най-ниският е 500 евро, а най-високия - 6 хиляди евро. За хибридните автомобили ще се измерва единствено мощността на двигателя.

Предвижда се и поетапно увеличение на прага за регистрация по ДДС - до 60 000 евро през 2027 г., 70 000 евро през 2028 г. и 75 000 евро през 2029 г. Измененията са обосновани от инфлационните процеси, нивата на икономически растеж и текущата икономическа реалност, пише още в правителственото съобщение.

Промени се правят и в Закона за подоходното облагане, като се увеличават данъчните облекчения за родители. Въвежда се и изцяло ново облекчение, с което родителите ще могат да спестят реално до 200 евро от семейния бюджет годишно от разходите, направени за здравни, образователни и спортни дейности на детето им.

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