Тръмп очаква пробив на преговорите в Абу Даби

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде интервю за агенция "Ройтерс", в което му зададоха въпроса дали е възможен пробив в преговорите в Абу Даби. Той отговори утвърдително: пробивът е "възможен", "там може да се случи нещо", цитира агенцията американския президент. Още: Екипът, с който Европа и НАТО ще участват в преговорите Русия-Украйна-САЩ: Има яснота

Пробивът е възможен

Във вторник и сряда в столицата на Обединените арабски емирства ще се състои тристранна среща на делегациите на Русия, Украйна и САЩ с възможно участие на представители на европейски държави.

По-рано в понеделник представители на американската администрация говориха за перспективите на тази среща с предпазлив оптимизъм, отбелязвайки, че зад затворени врати страните са проявили по-голяма гъвкавост по въпроса за териториалните отстъпки, а от страна на Русия са се появили признаци, които във Вашингтон са били възприети като желание да се сложи край на войната.

Какво готви Тръмп?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля сключването на широкообхватно споразумение с Русия, което да засяга не само края на войната в Украйна, но и споразуменията с Иран, както и бъдещето на Европа. Според британското издание The Telegraph източници, близки до преговорния процес, твърдят, че европейските официални лица се опасяват, че републиканецът планира „двойна сделка“ с Владимир Путин, заобикаляйки Украйна, с цел да сложи край на войната и да възстанови корабоплаването в Ормузкия проток.

Предполага се, че руският диктатор ще може да използва близките си връзки с Иран, за да постигне отблокирането на пролива.

Друг източник на британското издание отбелязва, че Европа се подготвя за евентуално предложение от страна на САЩ, целящо да убеди европейците да „жертват“ Украйна.

Особено тревожна е възможността за отстъпки към Русия в замяна на прекратяване на войната. Европейски източник отбелязва, че планът на Тръмп ще проработи само ако европейските правителства го подкрепят, тъй като това би създало значителен натиск върху украинското ръководство да се съгласи на споразумение.

Смята се, че Киев ще бъде принуден да направи отстъпки само ако загуби подкрепата на най-влиятелните си европейски съюзници като Великобритания, Германия и Франция. „Те няма да се съгласят с това“, коментира източникът.

Според Тръмп „Украйна в крайна сметка ще придобие малко по-различен облик“. Говорейки за основното препятствие пред мира, той заяви, че то е „омразата между Зеленски и Путин“. Тръмп беше попитан също дали смята, че Путин го мами, на което той отговори отрицателно.

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