Северна Корея изпита стрелби с ново поколение торпедо

Северна Корея проведе изпитателни стрелби с най-новото торпедо. Това е станало в района на Японско море, съобщи Централната телеграфна агенция на Корея (ЦТАК). "На 9 ноември се проведе изпитателна стрелба с най-новото торпедо, разработено съвместно от отбранителните научноизследователски институти на всички нива в КНДР", се посочва в съобщението. Още: Северна Корея тества нова система за ПВО

Силна бойна ефективност

Изпитанието "е потвърдило бойната ефективност на най-новата система за високоскоростни торпеда".

Тази система за торпедно оръжие ще бъде въведена на въоръжение във Военноморските сили на Пхенян от началото на 2027 г., съобщи агенцията.

Припомняме, че изпитанието на най-новия комплекс за противовъздушна отбрана се състоя в Северна Корея на 4 ноември, писа ЦТАК. "Главното управление по ракетостроене на КНДР проведе на 4 ноември изпитателен пуск на най-новия комплекс за противовъздушна отбрана, за да потвърди неговите проектно-технически характеристики", се посочва в публикацията на агенцията.

Отбелязва се, че по време на изстрелването са били потвърдени "техническите характеристики и надеждността на новите материали", както и "способностите на комплекса за противовъздушна отбрана за разпознаване и идентифициране на цели".

"Тези изпитания и учения са проведени в рамките на задължителната дейност в отбранителната и военната сфера на всички нива, насочена към техническо обновяване на бойните системи и повишаване на бойната надеждност на стратегическото въоръжение", изброи ЦТАК.

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