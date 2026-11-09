Белият дом под блокада: Двама арестувани заради инциденти край сградата (ВИДЕО)

Автомобил се качи на тротоара и се вряза в информационна табела в близост до Белия дом във Вашингтон в понеделник сутринта. Инцидентът доведе до арест на шофьора и временно затваряне на района около президентската резиденция от Сикрет сървис. Колата се качила на тротоара северно от парк „Лафайет“ около 10:00 ч. местно време, но не достигнала до оградата на Белия дом, която се намира на повече от една пресечка разстояние, предаде New York Post.

Driver crashes into road sign near White House and attacks security personnel A man driving a passenger car mounted the pedestrian walkway near Lafayette Square in Washington. After crashing into a road sign, he got into a scuffle with Secret Service and National Guard personnel. Footage from the scene shows smoke rising from the vehicle. The driver was detained, and access to part of the White House grounds was temporarily restricted. Trump was inside the building at the time. — NEXTA (@nexta_tv) November 9, 2026

Почти по същото време друг мъж прескочил предпазна бариера на около две пресечки оттам и бил задържан от агенти на Сикрет сървис. Засега не е ясно какво е предизвикало двата инцидента, нито дали има връзка между тях. Униформени служители на Сикрет сървис отвели шофьора с белезници. Докато го извеждали по авеню „Пенсилвания“, той можел да бъде чут да възкликва: „О, Боже мой!“.

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Ограниченията за достъп до района около Белия дом били отменени след около 20 минути. Няма непосредствени данни за пострадали. На мястото на катастрофата пристигнали полицаи и военнослужещи от Националната гвардия. Районът е популярно място за туристи и пешеходци, които често се снимат с Белия дом на заден план.

Тръмп е бил в Белия дом

Президентът Доналд Тръмп бил в Белия дом и се подготвял за срещи, включително с премиера на Катар и ръководителя на UFC Дейна Уайт. Парк „Лафайет“ традиционно е бил отворен за посетители, но в момента през него има високи огради за контрол на безредиците. Те са поставени след неотдавнашни ремонти в района, включително обновяване на тревните площи.

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Причините за двата инцидента все още се изясняват. От Сикрет сървис не са съобщили да разполагат с информация за връзка между тях. Разследването продължава.