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Тръмп: Украйна ще има малко по-различна форма

09 ноември 2026, 15:15 часа 699 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп: Украйна ще има малко по-различна форма

Украйна ще приеме малко по-различна форма след края на войната, заяви американският президент Доналд Тръмп. Той се надявал на бърз край на войната, но за да се случи това, Украйна трябвало да отстъпи територия на Русия.

"Мисля, че можем да постигнем това. Мисля, че това ще се случи. И в крайна сметка Украйна ще приеме малко по-различна форма", каза Тръмп в предаването "60 минути" по CBS.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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