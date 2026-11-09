Тръмп: Украйна ще има малко по-различна форма

Украйна ще приеме малко по-различна форма след края на войната, заяви американският президент Доналд Тръмп. Той се надявал на бърз край на войната, но за да се случи това, Украйна трябвало да отстъпи територия на Русия.

"Мисля, че можем да постигнем това. Мисля, че това ще се случи. И в крайна сметка Украйна ще приеме малко по-различна форма", каза Тръмп в предаването "60 минути" по CBS.

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