Тръмп за отказа на Макрон да влезе в съвета му за мир: 200% мито и ще се присъедини (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплашr с 200% мита върху френските вина и шампанско заради намеренията на Франция да откаже поканата му да се присъедини към новосформирания Съвет за мир.

Първоначално замислена като орган, който да менажира възстановяването на разкъсваната от война Газа, според мнозина експерти организацията се явява своеобразна алтернатива на ООН, създадена, председателствана и контролирана от Тръмп.

На журналистически въпрос относно думите на френския президент Еманюел Макрон, че няма да се присъедини към съвета, Тръмп отговори: "Той каза ли това? Ами никой не го иска, защото скоро ще напусне поста си".

"Ще наложа 200-процентово мито върху неговите вина и шампанско. И той ще се присъедини. Но не е задължително да се присъединява", коментира Тръмп.

Източник, близък до Макрон, заяви вчера пред AFP, че Франция "няма намерение да отговори положително" на поканата.

Уставът на борда "надхвърля рамките на темата с Газа", заяви френският експерт.

Алтернатива на ООН

Церемонията по подписването на хартата на Съвета за мир за Газа ще се проведе на 22 януари по време на Световния икономически форум в Давос.

Поканата от Тръмп до държавните и правителствените глави беше публикувана от журналиста на Axios Барак Равид.

Тръмп отдавна е яростен критик на Съвета за сигурност на ООН, твърдейки, че организацията не реализира пълния си потенциал.

Сега изглежда, че той се опитва да изгради свой собствен международен мироопазващ орган, в лицето на Съвета за мир, коментира Мая Унгар, анализатор на ООН в Международната кризисна група

"Според някои това е нов алтернативен модел на Съвета за сигурност на ООН. Според други това е опит на президента Тръмп да завземе властта, за да демонстрира надмощие над останалите държави", заяни Унгар пред ABC.

"Особено след като Доналд Тръмп ще има правомощието по същество да налага едностранно вето върху всяко решение", допълни тя.

Тръмп покани световни лидери да се присъединят към новата му организация, като обяви такса от 1 милиард щатски долара за място на страните им като постоянни членки, което им гарантира мандат за повече от 3 години.

"Съветът ще предприеме смел нов подход за разрешаване на глобалните конфликти", се казва в поканата до световните лидери от около 60 държави.

Съветът за мир е един от четирите нови комитета, назначени от САЩ, за да наблюдават възстановяването и управлението на Газа след повече от 2 години боеве между Израел и "Хамас". Като част от този план, съветът ще контролира технократичен палестински орган, който да управлява Ивицата.

Тръмп се самоназначи за председател на борда, който се очаква да се събира поне веднъж годишно. Решенията ще се вземат с мнозинство от гласовете, но той има право да налага вето. Така Тръмп ще има последната дума.

Гершон Баскин, израелски мирен активист и съветник на израелските и палестинските лидери, заяви, че Тръмп иска да покаже на света, че той управлява всичко.

Русия също е поканена

Русия също е сред поканените. Владимир Путин обмисля поканата, като Кремъл заявява, че проучва подробностите на предложението. Предстоят разговори със САЩ, за да "бъдат изяснени всички нюанси".

Гершон заяви, че макар поканата на Русия в съвета да е проблематична предвид пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна, тя няма да има право на вето в новия орган, въпреки че е постоянен член на ООН, притежаващ право на вето.

"Може би Тръмп си мисли, че ако иска да сложим край на войната в Украйна, трябва да привлече Путин и той трябва да бъде негов партньор", каза Гершон.