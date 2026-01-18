Алтернатива на ООН: Тръмп иска такса от 1 млрд. долара за постоянно членство в "Съвета за мир"

Американската администрацията на президента Доналд Тръмп изисква от страните, желаещи да получат постоянен членски статут в новия Съвет за мир в Газа, да внесат не по-малко от 1 милиард долара.

Това пише Bloomberg, позовавайки се на проекта за устав на организацията.

Според проекта Тръмп ще стане първият председател на Съвета и лично ще определя кои страни да бъдат поканени за членове.

Решенията ще се вземат с мнозинство от гласовете - всяка държава-членка ще има 1 глас, но всички решения ще изискват одобрението на председателя Тръмп.

Който плаща, правилата за него не важат

"Всяка държава-членка ще заема мястото си не повече от 3 години от влизането в сила на този устав, с възможност за удължаване по решение на председателя. Ограничението от 3 години не се прилага за държави, които през първата година след влизането в сила на устава внесат в Съвета за мир парична вноска в размер на над 1 000 000 000 щатски долара в брой", пише в документа.

В устава Съветът за мир е описан като "международна организация, която се стреми да допринася за стабилността, да възстановява надеждното и законно управление и да осигурява дълготраен мир в регионите, засегнати или заплашени от конфликти". Организацията ще стане официална, след като най-малко 3 държави се съгласят с нейния устав.

Алтернатива на ООН, Тръмп контролира парите

Критици на политиката на Тръмп се опасяват, че той се стреми да създаде алтернатива или конкурент на Организацията на обединените нации, която той многократно е критикувал.

Според изданието Тръмп вече е предложил на редица световни лидери, по-специално на президента на Аржентина Хавиер Милей и на министър-председателя на Канада Марк Карни, да се присъединят към Съвета за мир в Газа, който трябва да бъде създаден в рамките на по-широка инициатива – Общия съвет за мир. Според информирани източници на изданието, за участие в Съвета за мир са поканени и няколко европейски страни.

Вероятно проектът на устава предвижда Тръмп да контролира лично финансовите ресурси, а това е неприемливо за повечето потенциални участници, съобщават източници на Bloomberg. Те добавят, че няколко държави са категорично против предложения устав и работят за съвместно противодействие на тази инициатива.

Американски служител е потвърдил пред медията, че страните ще могат да се присъединят към Съвета безплатно, но вноска от 1 милиард долара ще гарантира постоянното членство.

Според него събраните средстваще бъдат използвани директно за изпълнение на мандата на Съвета за мир, по-специално за възстановяването на Газа. Той също така подчертава, че Съветът ще гарантира, че почти всеки долар ще бъде използван по предназначение.

Тръмп ще може да отстранява държави-членки

Пак според устава Тръмп ще има правомощия да отстрани всеки член на Съвета, ако това решение не бъде блокирано с 2/3 от гласовете на останалите страни.

"Председателят трябва по всяко време да определи своя приемник на поста председател“, се посочва в документа.

В петък Белият дом обяви създаването на първата изпълнителна група, в която ще влязат държавният секретар Марко Рубио, специалният представител Стив Уиткоф, зетът на Тръмп Джаред Къшнър и бившият министър-председател на Великобритания Тони Блеър, предаде Фокус.

Бившият пратеник на ООН в Близкия изток Николай Младенов ще изпълнява и функциите на върховен представител на "Съвета за мир" за Газа.

На 9 октомври 2025 г. Израел и "Хамас", с посредничеството на Египет, Катар, САЩ и Турция, се споразумяха за реализацията на първия етап от мирния план, представен от Тръмп. На следващия ден в Ивицата Газа влезе в сила режим на прекратяване на огъня. В съответствие със споразумението израелските войски се оттеглиха до така наречената жълта линия, запазвайки под свой контрол повече от 50% от територията на анклава.