Twitter официално показа, че Тръмп е лъжец, президентът на САЩ се разгневи (СНИМКИ)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини социалната мрежа Twitter, че се намесва в президентските избори и потиска свободата на словото, след като микроблог мрежата определи един от неговите постове като съдържащ неистина.

.@Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

....Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged&even illegally printed out&fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

"Twitter сега се намесва в президентските избори през 2020 г. Те казват, че моите думи за гласуването по пощата, което ще доведе до широка корупция и фалшификация, са неверни и се основават на проверка на факти, направена от фалшивите новини на CNN и The Washington Post. Twitter напълно задушава свободата на словото и аз като президент няма да позволя това да се случи!", написа американският президент ... в Twitter.По-рано системата постави предупредителна икона под съобщението му за фалшификации при гласуване по обикновена поща, приканвайки потребителите да се запознаят с фактите за гласуване по пощата. Тръмп директно написа, че да ползваш пощата за гласуване означава пощенската кутия да бъде "ограбена" и вотът - фалшифициран.Означението под поста на президента води до специална страница в Twitter, която започва с линк към статия на Politico под заглавието "Тръмп отправя необосновани твърдения, че гласуването по пощата води до фалшифициране на резултатите". Тръмп критикува практиката за гласуване по пощата като повод за това беше намерението на губернатора на Калифорния Гавин Нюзъм на предстоящите общи избори през ноември да изпрати бюлетини на всички избиратели в щата по пощата. Според Тръмп гласуването по пощата не е прозрачно и бюлетините могат да се фалшифицират. Републиканската партия дори заведе дело, оспорвайки този подход на гласуване, посочва БГНЕС.Междувременно потребители съобщиха за срив на социалната мрежа Twitter в няколко държави. Това показаха данни и от сайта Downdetector, който следи работата на популярните интернет сайтове. Най-много проблеми бяха отчени във Великобритания, Франция, Холандия, САЩ, Малайзия и Япония. Според сигналите почти половината - 49%, изпитвали проблеми с приложението за iPhone и iPad. Други 36% се оплакаха от неправилното функциониране на сайта, а 13% срещнаха проблеми с приложението за Android.