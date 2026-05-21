Силен сигнал: САЩ явно се готвят за нова война - срещу Куба (ВИДЕО)

"Добре дошли в Карибите, ударна група на "Нимиц"! Самолетоносачът USS Nimitz ("Нимиц"), неговият въздушен ескадрон 17, разрушителят USS Gridley и танкерът USNS Patuxent въплъщават готовност и присъствие, несравним обхват и ударна мощ, както и стратегическо предимство. USS Nimitz е доказал своята бойна ефективност по целия свят, осигурявайки стабилност и защитавайки демокрацията – от Тайванския проток до Арабския залив". Това заяви Южното военно командване на САЩ в официалния си профил в социалната мрежа "X".
Welcome to the Caribbean, Nimitz Carrier Strike Group!— U.S. Southern Command (@Southcom) May 20, 2026
The aircraft carrier USS Nimitz (CVN 68), the embarked Carrier Air Wing 17 (CVW-17), USS Gridley (DDG 101) and USNS Patuxent (T-AO 201) are the epitome of readiness and presence, unmatched reach and lethality, and strategic… pic.twitter.com/83mfzSIKzd
Изявлението е много сериозен знак, че Съединените щати съвсем скоро може да атакуват Куба. То идва след като стана ясно, че срещу Раул Кастро, 94-годишния брат на кубинския революционен лидер Фидел Кастро, има повдигнати обвинения в САЩ. Обвиненията го свързват с атаките срещу граждански самолети през 1996 г., при които загинаха четирима души. Тогава членове на организацията "Братя на спасението" излетяха на хуманитарна мисия, за да помогнат на хора, бягащи от Куба на салове. Кубински изтребители свалиха два граждански самолета над международни води. "Това е политически акт без никакво правно основание и насочен единствено към "реклама" на изфабрикуван случай, предназначен да оправдае безразсъдна агресия срещу Куба", коментира кубинският президент Мигел Диас-Канел.
Всичко това кара все повече хора да смятат, че американска военна операция срещу Куба е неизбежна - така, както срещу Венецуела, след като и срещу венецуелския диктатор Николас Мадуро бяха повдигнати обвинения преди американската армия да го "прибере" след инвазия от едва няколко часа.
Пределно ясно е, че Куба има шанс срещу САЩ толкова, колкото и Венецуела. Наскоро в кубински военни учения беше използвана единствената сравнително модерна система за противовъздушна отбрана на Куба С-125-2БМ. Кубинската С-125-2БМ е модернизирана версия на системата за противовъздушна отбрана SA-3 от съветската епоха, по-способна и мобилна от оригинала, но все още ограничена срещу стелт-самолети и прецизни оръжия.
Cuba's military drills featured its only relatively modern air defense system, the S-125-2BM.— Clash Report (@clashreport) May 21, 2026
It would stand little chance against a full US strike.
Geography and the balance of forces remain overwhelming disadvantages.
Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не бива да се очаква ескалация на напрежението около Куба. "Не. Няма да има ескалация", каза той пред репортери в отговор на въпрос по темата - Още: Тръмп за Куба: Тази страна се разпада, хората нямат храна (ВИДЕО)