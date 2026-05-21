Тръмп заплаши Палестина заради пост в ООН

Палестинската делегация в ООН беше заплашена от администрацията на американския президент Доналд Тръмп с отмяна на визите, ако палестинският постоянен представител в ООН не се откаже от кандидатурата си за заместник-председател на Общото събрание на ООН.

Това предаде агенция Ройтерс, като се позова на вътрешен документ на Държавния департамент, до който си е гарантирала достъп.

Документът е с дата сряда и в него се казва, че американски дипломати от посолството в Йерусалим са били инструктирани да предадат на палестинските власти съобщението, че кандидатурата на палестинския представител Рияд Мансур подхранва напрежение и създава риск от подронване на плана на Тръмп за мир в ивицата Газа.

"За да е ясно, ще държим палестинската власт отговорна, ако не оттегли кандидатурата си за заместник-председател на Общото събрание", се казва в документа, предаде БТА.

Засега палестинската делегация не е откликнала на молбата на Ройтерс за коментар по темата.

Мансур вече оттегли кандидатурата си за председател на Общото събрание, в резултат на лобиране от страна на САЩ през февруари, но ако бъде избран за заместник-председател, ще може да председателства заседания на Общото събрание, се посочва в американския документ.

