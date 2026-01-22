Ужасяващо: Имиграционните служби в САЩ задържаха 5-годишно дете (СНИМКИ)

5-годишно момченце е било задържано от федералната служба за имиграция ICE в Минесота. Това съобщи началникът на държавните училища в Колумбия Хайтс - Зена Стенвик, който заяви, че това се е случило с още четирима ученици. Лиъм Рамос е бил арестуван във вторник следобед, след като се е прибрал от детска градина. Той и баща му са били задържани в къщата им.
ICE just used a 5-year-old boy as bait, forcing him to knock on his own door so they could arrest his father.— Morgan J. Freeman (@mjfree) January 22, 2026
Trump, ICE and CBP don’t see these families as people, and that’s exactly how they’re treating them. pic.twitter.com/dvHvQmMWv2
Агентите на ICE “използвали детето като стръв“, карайки го да почука на входната врата, за да го пуснат вътре. Майката и по-големия брат на момченцето не са била задържани.
Стенвик сподели, че друг човек, който живеел в дома с Рамос, е „молил“ агентите да им позволят да се грижат за детето, но получил отказ.
„Семейство следва законите на САЩ и има активно дело за убежище, без заповед за депортиране. Виждал съм правните документи със собствените си очи“, каза началникът на държавните училища. „Защо да задържаме 5-годишно дете? Не можете да ми кажете, че това дете ще бъде класифицирано като насилствен престъпник“, добавя той.
Учителката на Лиъм споделя, че той е „умен, млад ученик“. „Той е мил и любящ. Идва в час и озарява стаята. Всичко, което искам, е да се върне тук и да е в безопасност“, добавя Ела.
И други ученици са задържани от ICE
Преди дни 17-годишна ученичка от гимназията е била извадена от колата си от агенти на ICE и отведена.
Преди две седмици 10-годишна ученичка от четвърти клас беше задържана от агенти на ICE на път за училище с майка си, според училищни служители.
Миналата седмица 17-годишна ученичка от гимназията в Колумбия Хайтс беше задържана заедно с майка си от ICE в апартамента им.