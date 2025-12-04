Затвор за доктора, снабдявал Матю Пери с кетамин

Салвадор Пласенсия, лекарят, който е снабдявал Матю Пери с кетамин в седмиците преди смъртта на актьора от свръхдоза през 2023 г., беше осъден в сряда на 30 месеца затвор във федерален затвор. Присъдата беше произнесена във федерален съд в Лос Анджелис, където Пласенсия се извини публично пред семейството на Пери, признавайки, че не е изпълнил задължението си да полага грижи.

Снимка: Getty Images

Още: Как просташкото поведение на Мадона настрои куп актьори срещу нея

"Аз подведох г-н Пери. Подведох семейството му", каза Пласенсия. "Трябваше да го защитя." Неговите коментари дойдоха след дълъг съдебен процес, в който бившият лекар призна, че е доставял мощния анестетик на Пери, въпреки известните рискове от злоупотреба и зависимост. 55-годишният Пласенсия се призна за виновен през юли по четири обвинения за разпространение на кетамин, въпреки че прокурорите поясниха, че той не е предоставил смъртоносната доза, довела до смъртта на Пери.

Доказателства и изявления

Съдия Шерилин Пийс Гарнет отхвърли аргумента на защитата, че първоначалното намерение на Пласенсия е било да лекува депресията на Пери. "Не ми се струва, че това е вярно", каза тя, като заяви, че лекарят е искал да се възползва от зависимостта на Пери за лична финансова изгода. По време на кратките им отношения Пласенсия е получил 55 000 долара от Пери. Съдията подчерта, че ако случаят беше свързан с други контролирани вещества, присъдата щеше да бъде много по-дълга.

Снимка: Getty Images

Текстовите съобщения, представени като доказателство, подчертаха тревожния подход на Пласенсия. В едно от тях той нарича Пери "идиот", докато обсъжда колко ще плати актьорът за кетамин. Прокурорите твърдят, че съобщенията показват явно незачитане на медицинската етика и безопасността на пациентите. Прокурорът Иън Яниело описа Пласенсия като "наркодилър в бяла престилка", оспорвайки директно твърдението, че той е действал от медицинска загриженост.

Още: Тежка тайна измъчвала Матю Пери преди смъртта му, намесен е Чарли Шийн

Адвокатът на Пласенсия, Карен Голдщайн, призна, че действията му са били "замъглени от парите" и описа ситуацията като "перфектна буря от лоши решения". Тя призова съда да вземе предвид предишната му кариера като лицензиран лекар и пледира за снизходителност, подчертавайки, че той не е приложил директно фаталната доза.

Снимка: Getty Images

По време на изслушването за определяне на присъдата бяха представени и трогателни изявления на семейството на Пери за въздействието върху жертвата. Сюзан Моррисън, майката на Пери, се обърна директно към Пласенсия: "Това е моето момче... Да бъде наречен "идиот" – в този човек няма нищо идиотско... Това, което направи, беше лошо." Мадлин Морисън, полусестра на Пери, се присъедини към това мнение, подчертавайки, че знаменитостите не са просто публични личности, а човешки същества с уязвимости. "Знаменитостите не са просто пластмасови кукли, от които можеш да се възползваш", каза тя. "Те са хора."

Още: "Част от мен вярва, че смъртта на Матю Пери беше за добро"

Матю Пери, най-известен с емблематичната си роля на Чандлър Бинг в сериала "Приятели", години наред се бореше със злоупотребата с наркотици. Семейството му постоянно подчертаваше трудностите, с които се сблъскваше, което направи делото срещу Пласенсия особено емоционално и лично. Пласенсия беше окован с белезници и задържан веднага след произнасянето на присъдата. Четирима други обвиняеми, замесени в дела, свързани със смъртта на Пери, все още не са осъдени. Делото послужи като сурово предупреждение за етичните отговорности на медицинските специалисти и опасностите от експлоатацията на пациенти, особено на известни личности, които се борят със зависимостта, пише "Marca".