В Америка няма място за такъв вид насилие: Байдън разговаря с Тръмп след атентата

Байдън разговаря с Тръмп след стрелбата, предаде СNN. Президентът е благодарен, че Тръмп е в безопасност.

Той осъди стрелбата и призова страната да се обедини.

„Няма място в Америка за такъв вид насилие. Трябва да се обединим като една нация, за да го осъдим“, написа Байдън в социалната мрежа Х.

Президентът Джо Байдън, който планираше да остане в Делауеър за уикенда, се върна в Белия дом по-рано от планираното, за да може да продължи да получава брифинги от правоохранителните органи за стрелбата по митинга на бившия президент Доналд Тръмп в Пенсилвания.

Още: Заради атентата срещу Тръмп: Байдън се връща в Белия дом по-рано от планираното

Първоначално той трябваше да остане в Делауеър до понеделник и да лети директно за Тексас за събития.

„Утре сутринта в Белия дом той ще получи актуализиран брифинг от служители на вътрешната сигурност и правоприлагащите органи“, каза представител на Белия дом.

I have been briefed on the shooting at Donald Trump’s rally in Pennsylvania.



I’m grateful to hear that he’s safe and doing well. I’m praying for him and his family and for all those who were at the rally, as we await further information.



Jill and I are grateful to the Secret…