Заради атентата срещу Тръмп: Байдън се връща в Белия дом по-рано от планираното

Президентът Джо Байдън ще се върне в Белия дом от Рехобот Бийч, Делауеър, по-рано от планираното, според изявление на служители на Белия дом, предаде CNN.

Първоначално той трябваше да остане в Делауеър до понеделник и да лети директно за Тексас за събития.

Покушението срещу Доналд Тръмп е причината Байдън да промени първоначалната си програма.

Той се завръща в Белия дом, за да може да продължи да получава брифинги от правоприлагащите органи, каза високопоставен служител на администрацията.

This evening, President Biden spoke to former President Trump.



Tonight, President Biden is returning to Washington DC. He will continue to receive regular updates from homeland security and law enforcement officials.