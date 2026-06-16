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В "черния" списък на Тръмп: Губернаторът на Калифорния твърди, че разследват него и съпругата му

16 юни 2026, 6:30 часа 625 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
В "черния" списък на Тръмп: Губернаторът на Калифорния твърди, че разследват него и съпругата му

Оттеглящият се от поста си губернатор на Калифорния от Демократическата партия Гавин Нюсъм заяви, че министерството на правосъдието на САЩ е започнало разследване срещу него и съпругата му. "Днес аз и съпругата ми се озовахме в "черния" списък на Доналд Тръмп. Той е наредил на министерството на правосъдието да ни разследва. Те не са открили престъпление – просто се опитват да намерят такова", заяви Нюсъм в публикация и видеообръщение в "X".

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"Той не ме преследва заради злобни туитове, а защото обмислям да се кандидатирам за президент", добави той.

Нюсъм не уточни какви са обвиненията. Министерството на правосъдието на САЩ засега не е отговорило на искането за коментар.

Според Нюсъм разследващите произволно преглеждат купчини от документи. Губернаторът заяви, че съпругата му Дженифър също е обект на правителствено преследване. "Тръмп може да ме тормози, да ме разследва и да ме включи в списъка си с врагове", заяви Нюсъм, но добави: "Оставете живота ми и семейството ми извън личната ви вендета".

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Като губернатор на Калифорния, Нюсъм ръководи най-гъстонаселения и икономически най-мощния щат в САЩ. Той привлече вниманието с безмилостните си нападки срещу Тръмп в социалните медии.

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Доналд Тръмп Калифорния губернатор Гавин Нюсъм
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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