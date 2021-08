Ваксината на Pfizer-BioNTech получи пълно одобрение в САЩ

FDA, която даде разрешение за спешна употреба на ваксината с две дози през декември, сега дава вече пълното си одобрение за употреба при хора на възраст над 16 години въз основа на актуализирани данни от клиничното изпитване и прегледа на производството на компаниите.

Служителите на общественото здраве се надяват по този начин да убедят неваксинираните американци, че ваксинирането с Pfizer е безопасно и ефективно, уточнява изданието.

С този акт ваксината вече е окончателно одобрена, а не "под условие". Уточнението "под условие" означава, че са налице достатъчно убедителни данни за качеството, безопасността и ефикасността на ваксината.

При това положение компанията-производител ще продължи да предоставя резултати от основното изпитване, което продължава 2 години. Това изпитване и допълнителни проучвания ще предоставят информация за това не дали, а колко дълго трае защитата, до колко добре ваксината предотвратява тежко протичащото заболяване COVID 19, доколко добре защитава имунокомпрометирани хора, деца и бременни жени и дали предотвратява асимптоматични случаи.

"Това одобрение от FDA трябва да даде допълнителна увереност, че тази ваксина е безопасна и ефективна", написа в Twitter президентът Джо Байдън.

The FDA has officially approved the Pfizer COVID-19 vaccine. While all three COVID vaccines have met FDA's strict standards for emergency use, this FDA approval should give added confidence that this vaccine is safe and effective.



If you're not vaccinated yet, now is the time. https://t.co/XaxFdWHbRc