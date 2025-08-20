Коланите се скъсаха за части от секундата: Говори майката на детето за трагедията от Несебър

„Нито инструктаж се проведе, нито нищо. Като ни издигнаха нагоре, не знам на колко метра, постояхме малко горе, разглеждаше, държеше се и си въртеше очичките. Виждаше колко е хубаво морето, виждаше хотела, в който бяхме отседнали, луна парка в Слънчев бряг и искаше вечерта да отидем там с баща му. След това само се чува как се скъсват коланите за части от секундата“. Това сподели пред bTV Мария Денева, майката на осемгодишното дете, което загина при падане от парашут в Несебър.

Тичаше и им се радваше...

Денева обясни, че семейството всяка година е ходило на Несебър на почивка, защото там е хубаво. „Много им се радваше на парашутите. От 3 години, откакто детето направи 5 вече подсъзнателен човек само ги гледаше и им се радваше. Миналата и по-миналата година му казвахме, че е още мъничък. И тази година ги чакаше с нетърпение. Първият ден ги нямаше, но като ги видя на третия ден тичаше и им се радваше“, сподели тя.

Денева посочи, че първо се е скъсал единият и после се е скъсал вторият предпазен колан без никой не направи нищо долу. „А мен ме държат във въздуха и не ме свалят. След като ме свалиха исках да ме закарат там, поне да звъннат да знам какво е състоянието на детето, а лекарката, която беше на плажа, се опита да направи всичко възможно, докато дойде линейката. Линейката доста закъсня, после казаха, че трябва да дойде реанимационната линейка“, добави майката на детето.

Не са ѝ дали да се разпише под никакъв инструктаж, за да види някакъв документ. Майката сподели, че е видяла в сайта, че парашутите са подходящи и безопасни за деца над 3-годишна възраст. „Каква справедливост, никой не може да ми го върне“, завърши трогателният разказ на почернената майка.

