Ванс: Путин не знае как да спре войната в Украйна, сериозно ли иска мир? (ВИДЕО)

"Остава отворено дали Владимир Путин е сериозен по въпроса да бъде договорен мир (в Украйна). Той направи някои отстъпки, предприема някои сериозни стъпки в тези разговори, но чувстваме, че сме в точка, при която сме подминали целта - затова президентът (Доналд Тръмп) говори с него по телефона. Честно, по мое мнение Владимир Путин не знае как да излезе от войната". Това заяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс.

Според Ванс, Путин така е пренастроил руската икономика на военно ниво, че не може да я върне обратно към постижения в полза на цивилния, гражданския живот. Сега правят танкове и дронове в предприятия, които произвеждаха за гражданския сектор, констатира вицепрезидентът на САЩ. Според него, Путин няма стратегия как да спре войната в Украйна - Още: Защо Путин няма да спре войната? Проф. Тодор Тагарев обясни причините (ВИДЕО)

One question remains open: does Vladimir Putin truly want peace? — Vance. pic.twitter.com/jiyooAhkq9

Същевременно Ванс коментира, че Тръмп ще предложи на Путин икономически ползи и възстановяване на отношенията с останалия свят. Но сега Тръмп, в телефонния разговор с Путин, който започна след 17:00 часа, щял да провери дали наистина руският лидер иска да прекрати войната и да има мир в Украйна - Ванс счита, че Тръмп щял да каже на Путин, че ако иска да спре убийствата, САЩ ще е партньор на Русия. Преди това американският президент говори с украинския си колега Володимир Зеленски.

⚡️BREAKING: Vance claims Trump will offer Putin global economic reintegration in exchange for ending the war in Ukraine https://t.co/6wgLU0FCyV pic.twitter.com/FKlwdoZ3YB